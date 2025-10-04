قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
بتهمة اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

معتز الخصوصي

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة اقتحام فرع شركة فوري بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إحباط محاولة هروب متهمين تورطوا في واقعة اقتحام فرع شركة فوري بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية، حيث جرى ضبط بعض العناصر فيما تكثف الجهود لملاحقة آخرين متورطين بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص المسلحين باقتحام فرع شركة تعاملات مالية بكرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فحص محيط المكان ومراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، وتوصلت التحريات الأولية إلى تحديد هوية بعض المتهمين.

وعقب مطاردة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم جزء من المبالغ المستولى عليها، فيما تكثف الجهود لضبط باقي المتورطين في الواقعة.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السرقة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وطبقا لقانون العقوبات يكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

اقتحام فرع شركة فوري كرداسة مبالغ مالية الأجهزة الأمنية الجيزة

المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": مشروع "مستقبل مصر" ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

بدء أولى اجتماعات لجنة إعادة دراسة المواد محل اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدء اجتماعات دراسة المواد محل اعتراض الرئيس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الدكتور هشام عناني ، رئيس حزب المستقلين الجدد

"المستقلين الجدد": رد حماس كشف نجاح الدبلوماسية المصرية ووضع إسرائيل في مأزق عالمي

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

