بتهمة اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة اقتحام فرع شركة فوري بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إحباط محاولة هروب متهمين تورطوا في واقعة اقتحام فرع شركة فوري بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية، حيث جرى ضبط بعض العناصر فيما تكثف الجهود لملاحقة آخرين متورطين بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص المسلحين باقتحام فرع شركة تعاملات مالية بكرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فحص محيط المكان ومراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، وتوصلت التحريات الأولية إلى تحديد هوية بعض المتهمين.

وعقب مطاردة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم جزء من المبالغ المستولى عليها، فيما تكثف الجهود لضبط باقي المتورطين في الواقعة.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السرقة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وطبقا لقانون العقوبات يكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.