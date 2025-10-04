حبس طلاب بتهمة ممارسة أعمال البلطجة أمام مدرسة بالمطرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 4 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامهم بالتعدي على الطلاب أمام إحدى المدارس وممارسة أعمال البلطجة وسرقتهم "كرهاً" بالقاهرة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على الطلاب أمام إحدى المدارس وممارسة أعمال البلطجة وسرقتهم "كرهاً" بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية،،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.