حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاحا ناريا في بنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان بنها.

وردت معلومات إلى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث القسم، تفيد باتخاذ المتهم من منطقة سكنه بمساكن الموالح مسرحًا لتوزيع المواد المخدرة على الشباب.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفى الكردي من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر "الآيس" وسلاح ناري (فرد خرطوش).

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.