مهاب ياسر: حرس الحدود قادر على تكرار إنجاز الموسم الماضي

قال مهاب ياسر لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، إن نظام الدوري المصري الاستثنائي أصعب كثيرًا، مشددًا على أن النظام القديم أفضل ويمنح الأندية واللاعبين أريحية أكثر، فعندما تدعم فريقك بـ7 أو 8 صفقات جديدة تحتاج وقتًا للتأقلم والتجانس، وهذا سهل فعله في النظام القديم، أما الاستثنائي فالأمور فيه أصعب.

وتابع "ياسر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: في النظام الاستثنائي النقطة بتفرق، خسارة نقاط في البطولة بشكلها الحالي يصعب الأمور على الجميع، لذلك كل الفرق تقاتل على النقطة، وتحاول تجنب الخسارة، من أجل منح نفسها أفضلية نسبية.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: الدوري الموسم الحالي سيشهد مفاجأت، حرس الحدود وبتروجيت قادران على تكرار ما حدث الموسم الماضي، الفريقان لا يزالان يقدمان مستويات كبيرة ويحققان نتائج إيجابية، متابعًا: تجميع النقاط مبكرًا أمر جيد يمنحك أفضلية فيما بعد، أعتقد أنهما سيكونان ضمن السبعة الكبار في نهاية الدور الأول.

وقال لاعب إنبي السابق: أتمنى تتويج بطل جديد بلقب الدوري، لإن ذلك يزيد المنافسة ويقويها، بيراميدز كان قريبًا من الفوز بالبطولة الموسم الماضي وحاليًا ينافس بقوة وكذلك الزمالك، وخلفهما يأتي المصري وسيراميكا كليوباترا ومن بعدهما حرس الحدود، مضيفًا: تحديد بطل الدوري الآن أمر صعب جدًا حاليًا، لإن الفوارق قليلة بين الفرق واللاعبين.

واختتم مهاب ياسر حديثه: أتمنى الاستقرار والتوفيق للأندية الجماهيرية، الموسم الماضي أنهوا البطولة بشكل غير جيد وترتيب متأخر، وهو ما يتكرر الموسم الحالي حتى الآن، الأندية الجماهيرية هي من تمنح البطولة شكل أفضل.