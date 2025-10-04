قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأولوية للحالات الحرجة.. رئيس التأمين الصحي يتفقد مستشفى النيل بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

 أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة تفقدية صباح اليوم إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل و متابعة تطوير البنية التحتيه وتحسين جودةالخدمات الطبية المقدمة

كان في استقبال رئيس الهيئة كلا من الدكتورة رشا مصطفى، مدير عام فرع القليوبية، والدكتور محمد عبدالغني، مدير عام المستشفى، حيث استعرضوا مؤشرات الأداء والتشغيل داخل المستشفى، وتحققوا من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية الفرق الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى مدى الالتزام والانضباط داخل مختلف الأقسام.

تضمنت الجولة التفقدية زيارة عدد من الأقسام الحيوية، شملت:

الاستقبال والطوارئ . .الرعاية المركزة ورعاية القلب.ووحدة قسطرة القلب وحدة الغسيل الكلوي ووحدة السكتة الدماغية وبعض من الاقسام الداخلية

 انسيابية دخول المرضى والمرافقين

وخلال جولته، وجه الدكتور أحمد مصطفى بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وضمان انسيابية دخول المرضى والمرافقين، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية العاجلة.

كما حرص على الاطمئنان على المرضى المحجوزين داخل الرعاية المركزة، مثنيًا على جهود الفريق الطبي ومؤكدًا أهمية التوثيق الدقيق للفحوصات ومتابعة الحالات بشكل مستمر.

زار رئيس الهيئة أيضًا أقسام الأشعة والمعامل، مشددًا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأجهزة الطبية المتاحة،

ودعا إلى زيادة عدد العمليات الجراحية المنفذة، وتقليص فترات الانتظار، من خلال الاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمستشفى.

في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، أجرى رئيس الهيئة حوارات مباشرة مع عدد من المرضى وذويهم داخل الأقسام المختلفة، حيث استمع إلى شكواهم وآرائهم بشأن مستوى الرعاية والخدمات المقدمة موجها بسرعة التعامل مع الشكاوي والعمل علي ازالة اسبابها

وأكد أن الهيئة ملتزمة بتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة وفعالة، ترتكز على حقوق المريض، وتخضع لمعايير الجودة وسلامة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أن مستشفى النيل حققت تطورًا ملحوظًا في الخدمات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها:

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بسعة 14 سريرًا مجهزًا، للمساهمة في تقليل قوائم الانتظار وتحسين رعاية مرضى الفشل الكلوي.

تشغيل وحدة علاج أورام الكبد بسعة 10 أسرّة مجهزة بالكامل، مما يوفّر على المرضى مشقة الانتقال إلى مستشفيات اخري

إدخال تقنية القسطرة المخية بالتعاون مع خبراء وأساتذة من الجامعات المصرية، لعلاج الجلطات الدماغية بأحدث المعايير العلاجية.

حصول المستشفى على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، تقديرًا لتميزها في علاج السكتات الدماغية.

يضم مستشفى النيل ٣٧٧ سرير

الرعايات ٣٣ سرير

الحضانات ٣ سرير

غسيل الكلي ١٤ سرير

نسبة الاشغال الكلي ٨٢ ٪ويقدم خدمات متخصصة في عدد من المجالات، منها:

جراحة العظام والعمود الفقري، الجراحة العامة وجراحة اليوم الواحد، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، النساء والتوليد، العيون، المسالك البولية، الأوعية الدموية، مناظير الجهاز الهضمي، القساطر القلبية والمخية والطرفية ،قسم الأطفال والمبتسرين و الحضّانات، الرعايات، المعامل، الأشعة، بنك الدم، والعلاج الطبيعي.وحدة العلاج الكيماوي

ويستقبل أكثر من 350 حالة يوميًا في قسم الطوارئ، مما يعكس حجم الضغط التشغيلي وقدرة الطواقم الطبية على التعامل باحترافية عالية.

وفي إطار متابعة أعمال التطوير، حرص الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على تفقد أعمال التطوير والوقوف على الوضع الحالي للمستشفي ووجّه سيادته بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وإنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى."

عقب جولته، عقد الدكتور أحمد مصطفى اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الأقسام الطبية والإدارية، ناقش خلاله:

خطة تطوير الخدمات العلاجية والإكلينيكية

تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى

رفع كفاءة نظم التعقيم ومكافحة العدوى

تحديث برامج التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية

وأكد رئيس الهيئة في ختام الزيارة أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تسير وفق رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى:

تطوير المستشفيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية

تحقيق التكامل بين جودة الخدمة والتخصصات الدقيقة

توفير أحدث التجهيزات الطبية

ضمان وصول الرعاية الصحية لكل المنتفعين بأعلى معايير الجودة

هيئة التأمين الصحي مستشفى النيل القليوبية رئيس هيئة التأمين الصحي وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

مركز بحوث الصحراء

بحوث الصحراء: تحسين المجتمعات الزراعية المتأثرة بالتغيرات المناخية بمطروح

دعم مجال صحى

بحضور وزير العمل .. شراكة مصرية سعودية إماراتية جديدة فى المجال الصحى

تقنية

لوحات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .. اعرف التفاصيل

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد