اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم

يُعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، اليوم السبت، القائمة النهائية للاعبين المستدعين لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لخوض مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وينطلق معسكر المنتخب غدًا، الأحد، على أن تغادر بعثة الفراعنة إلى المغرب يوم الاثنين المقبل، حيث تُقام مباراة مصر أمام جيبوتي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب العربي الزاوي، فيما تقام المواجهة الثانية أمام غينيا بيساو يوم السبت 12 أكتوبر في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعتلي المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، في سباق محتدم نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

وكان من المقرر أن تُقام مواجهة مصر وجيبوتي في القاهرة، بعد اتفاق مسبق بين اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، ونظيره الجيبوتي، على إقامة اللقاء داخل الأراضي المصرية، نظرًا لاستضافة المغرب لمباريات جيبوتي خلال التصفيات.

ورغم هذا الاتفاق، فضّل مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة المباراة في القاهرة، تفاديًا لأي اعتراضات قانونية محتملة من جانب بوركينا فاسو، والتي قد تستند إلى شبهة "عدم تكافؤ الفرص" أو "غياب الحياد" حال إقامة المواجهة على أرض مصر، خاصة أن بطاقة التأهل لم تُحسم رسميًا بعد.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة المنتخب المصري عودة عدد من العناصر الأساسية بعد تعافيهم من الإصابة، وسط ترقب جماهيري كبير لما سيقدمه الفراعنة في الجولتين الحاسمتين، من أجل الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية.