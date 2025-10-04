انضموا للاقتصاد الرسمي.. رئيس الوزراء يكشف أهمية الخرف اليدوية بمعرض تراثنا

افتتح صباح اليوم السبت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، والمُقام بـ أرض المعارض الدولية بمحور المشير، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه دائما بالاهتمام بالحرف اليدوية بـ "تراثنا"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة، باعتبارها جزءًا مهمًا من الهوية الوطنية والثقافية لمصر.

المرأة المصرية حاضرة بقوة في معرض "تراثنا"

أوضح مدبولي، خلال افتتاحه معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، أن المعرض شهد حضورًا مميزًا للمرأة المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال دعم منتجاتها اليدوية والمشروعات الصغيرة

مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والعمل على تطويرها وتحديثها لتصبح عنصرًا فاعلًا في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاحه لمعرض "تراثنا"، إلى أن المعرض يشهد تطورًا كبيرًا كل عام، وأصبح مصدر فخر لما يقدمه من دعم حقيقي للحرفيين في مختلف المحافظات.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معرض "تراثنا" ــ للعام السابع على التوالي برعاية الرئيس ــ يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية والآلاف من الحرفيين الذين يسهمون في تقديم منتجات متميزة تسهم في الحفاظ على الحضارة المصرية العريقة وتعبر عن التنوع الثقافي للدولة المصرية، بما يتيح الملايين من فرص العمل بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن منتجات الحرف اليدوية والتراثية تشهد حاليا تطورا ملحوظا وإقبالا من الجمهور، مما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية، والوصول إلى العالمية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة ــ بجميع مؤسساتها ــ تعمل على التنسيق فيما بينها لوضع منظومة متكاملة تسهم في دعم هذا القطاع، وتساعد أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم والوصول بها للأسواق العالمية؛ حيث تم الإعلان عن استراتيجية الحرف اليدوية التي تعتمد رؤيتها على أن تصبح مصر من أهم مراكز انتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميا، من خلال تأسيس بيئة داعمة لهذا القطاع تعمل على تعظيم مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد سلاسل إمداد محلية ومستدامة.