كلمات بسيطة تضمن لك شفاعة النبي.. رددها فى هذه الأوقات

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن كلمات بسيطة تضمن للمسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.

كلمات تضمن لك شفاعة النبي

وقال إذا ردد المسلم حين يسمع الأذان اللَّهُم رَبِّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والْفَضيلة وابعثه مَقَامًا محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة النبي يوم القيامة.

واستدل بما جاء فى الحديث الشريف ان رسول الله صبى الله عليه وسلم قال : « مَنْ قَالَ حين يَسْمَعُ النَّدَاءِ : " اللَّهُم رَبِّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والْفَضيلة وابعثه مَقَامًا محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة » . صحيح البخاري



كيف تنال شفاعة النبي يوم القيامة؟

ومن أبرز الأعمال التي كشف عنها الفقهاء وتكون سببا في شفاعة النبي ما يلي:

توحيد الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ، مَن قالَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ".

الدعاء بعد الأذان، وسؤال الوسيلة والمَقام المَحمود لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم

كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (مَن قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّداءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الذي وعَدْتَهُ، حَلَّتْ له شَفاعَتي يَومَ القِيامَةِ رَواهُ حَمْزَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن أبِيهِ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ).

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة

وكان الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، حدد من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة، مشيرا إلى أن الإنسان يحتاج في الآخرة لدعم حتى يدخل الجنة، تماما مثل درجات الرأفة في الامتحان، وتُسمى الشفاعة.

وأضاف الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، هناك 5 فئات ممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة وهم :

اللعانون وهم الذين يكثرون من "اللعن" المشركون الظالمون الإرهابيون المكذبون

وقال الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء، والمشركون قيل فيهم "فما تنفعهم شفاعة الشافعين"، والظالمون "ما للظالمين من حميم ولا شفيع"، والإرهابيون ممنوعون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال "صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي إمام ظلوم (بمعنى كل مسؤول ظالم) وكل مغال مارق (من يبالغ أو يغالي في الموضوع، أو المتطرف)".