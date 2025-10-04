قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد يحذر من ارتفاع كلفة السياسات الصناعية ويدعو لاستخدام الدعم الحكومي بحذر

صندوق النقد
صندوق النقد
أ ش أ

أكد صندوق النقد الدولي أن المزيد من الدول تتجه إلى إعادة تشكيل اقتصاداتها عبر دعم عام موجه لشركات وقطاعات محددة، غير أن هذه السياسات الصناعية، من خلال الإعانات وغيرها، قد تكون مكلفة وقد لا تحقق الفاعلية المرجوة ما لم تُستخدم بعناية.
وأوضح الصندوق، في فصل من تقريره المرتقب آفاق الاقتصاد العالمي، أن السياسات الصناعية يمكن أن تساعد الدول في إعادة الإنتاج محليا واللحاق بالمنافسين العالميين في قطاعات مستهدفة، لكنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وسوء تخصيص الموارد.
وأشار التقرير الذي استعرض تجارب الاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل وكوريا الجنوبية، إلى أن الدعم المصمم بعناية والموجه بوضوح قد يدعم بعض القطاعات، إلا أن الإعانات يجب أن ترتبط بأهداف محددة وأن تُنفذ بالتوازي مع إصلاحات هيكلية، ولم يتضمن الفصل بيانات عن السياسات الصناعية الأخيرة في الولايات المتحدة.
وقال الصندوق إن التباطؤ العالمي في النمو، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد وأمن الطاقة، دفعت جميعها إلى ارتفاع ملحوظ في السياسات الصناعية، التي تلجأ إلى الإعانات والتفضيلات الأخرى لدعم شركات معينة وتعزيز النمو وتوفير الوظائف وزيادة الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن ثلث هذه السياسات التي نُفذت بين 2009 و2022 ركزت على قطاع الطاقة.
وشدد الصندوق على أن نجاح السياسات الصناعية يتطلب تقييمها وإعادة ضبطها باستمرار، مع السعي لتحسين بيئة الأعمال ككل، كما لفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتمدت في الأشهر الأخيرة بعض أدوات السياسة الصناعية، مثل الاستحواذ على حصص ملكية في شركات متعثرة من بينها شركة تصنيع الرقائق "إنتل".
وأوضح صندوق النقد أن السياسات الصناعية حتى في حال توجيهها بشكل صحيح قد تكون باهظة التكلفة، مقدرا أن دعم الاتحاد الأوروبي لتقنيات الطاقة النظيفة بهدف إعادة جزء كبير من الإنتاج إلى الداخل قد يكلف نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
أما الصين، التي اعتمدت طويلا على أدوات السياسة الصناعية لدعم قطاعات مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، فقد أنفقت نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على هذه السياسات بين عامي 2011 و2023، ومع ذلك، أظهرت النمذجة الهيكلية أن هذه السياسات خفضت إنتاجية الصين الكلية بنسبة 1.2% وأثرت سلبا على الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 2%.
وفي الاتحاد الأوروبي، بلغ الدعم المقدم للشركات ذروته عند نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقا للصندوق، الذي أشار إلى أن الأموال التي قدمتها الحكومات الأوروبية قد تُضعف المنافسة وتُقوض مبدأ تكافؤ الفرص في السوق الموحدة للاتحاد.
وأضاف التقرير أن النماذج أظهرت أن الدعم أدى إلى زيادة مؤقتة في إيرادات الشركات المستفيدة وتوظيفها، لكنه في المقابل أزاح الشركات غير المستفيدة العاملة في نفس القطاع، موصيا بأنه إذا كان لا بد من تقديم دعم لمعالجة إخفاقات سوقية محددة، فيجب أن يتم ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، لا عبر كل دولة على حدة، للحد من الآثار السلبية الجانبية.
وتضمن التقرير أيضا مقارنة بين السياسات الصناعية في كوريا الجنوبية والبرازيل خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث خلص الصندوق إلى أن التجربة الكورية كانت أكثر نجاحا في توسيع الصناعات المستهدفة وتعزيز التصنيع والناتج المحلي.
واتبعت كوريا الجنوبية نموذجا قائما على التصدير عبر تكتلات تجارية خاصة كبيرة، بينما ركزت البرازيل على الشركات المملوكة للدولة والاستهلاك المحلي، كما وضعت كوريا الجنوبية آليات إشراف وهيكلة لمراجعة الأداء، مع ربط الدعم بأهداف تصديرية محددة، ما يعني أن الشركات التي لم تحقق أهدافها كانت تواجه خطر فقدان الدعم. أما البرازيل فافتقرت إلى مثل هذه الضمانات، بحسب التقرير.
 

صندوق النقد الدولي السياسات الصناعية الإعانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

عادل زيدان

برلماني : خفض أسعار الفائدة رسالة ثقة للاقتصاد المصري وداعم قوي للاستثمار والنمو

قانون العمل

من الأجر إلى طبيعة العمل.. تفاصيل العقود بقانون العمل

البنك المركزي

الشعب الجمهوري: خفض الفائدة 1% رسالة إيجابية للأسواق ويعكس تراجعا في التضخم

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد