القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
أصل الحكاية

ترند جديد على التيك توك يؤدي إلى الوفاة.. ما هي أكياس الكافيين؟

الكافيين
الكافيين
أحمد أيمن

في الآونة الأخيرة، بدأت أكياس الكافيين تكتسب شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة "تيك توك"، حيث تهافت المؤثرون على تجربتها، مما جعلها موضة يتبناها الكثيرون، لا سيما الرياضيين. 

لكن رغم جاذبيتها، تثير هذه الأكياس مخاوف عديدة، خاصة بين المراهقين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.. فما قصة أكياس الكافيين؟

ما هي أكياس الكافيين؟

تتكون أكياس الكافيين من دقيق مختلط بنكهات أو أعشاب أو فيتامينات. يتم استخدامها عن طريق وضع الكيس تحت الشفاه، حيث يقوم الجسم بامتصاص الكافيين من خلال اللثة. 

هذه الطريقة تقدم جرعة سريعة من الطاقة وتخفف من عناء تحضير المشروبات المنبهة التقليدية مثل القهوة أو الشاي.

تعتبر أكياس الكافيين آمنة عند استخدامها باعتدال، ولكنها قد تكون خطرة على البعض وقد تؤدي إلى الوفاة في بعد الأحيان. 

مخاطر أكياس الكافيين

وفقًا لخبراء الصحة، يمكن أن تزيد هذه الأكياس من نشاط هرمون الدوبامين، الذي قد يؤدي إلى تفاقم حالات معينة مثل الذهان أو زيادة خطر الانتكاس لدى مرضى الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب. 

بالإضافة إلى ذلك، يحذر الأطباء مرضى القلب من استخدامها، حيث إن الكافيين يمكن أن يزيد من ضربات القلب وضغط الدم، مما يزيد من خطر حدوث أزمات قلبية.

كما كشفت دراسة أن الرياضيين الذين يتناولون كميات كبيرة من الكافيين أثناء التمارين يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب. وفي بعض الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي تناول كميات مفرطة من الكافيين إلى الوفاة، وهو ما غالبًا ما يكون نتيجة تناول منتجات عالية التركيز.

كما تعتبر أكياس الكافيين غير مناسبة للمراهقين بشكل خاص، حيث يمكن أن تؤدي طريقة الامتصاص السريعة إلى تجاوز الحدود الآمنة، مما يزيد من مخاطر الآثار الجانبية. 

ويرى الأطباء والمتخصصين أنه بينما تقدم أكياس الكافيين سهولة وراحة للكثيرين، يجب على مستخدميها أن يتحلوا بالوعي حول مخاطرها فمن المهم استشارة المختصين في مجال الصحة قبل البدء في استخدامها، خاصة للأشخاص الذين قد يكونون عرضة لمشاكل صحية. 

من الجدير بالذكر أن هذه الأكياس ليست بديلاً آمناً عن القهوة أو الشاي، بل يجب التعامل معها بحذر نظرًا للآثار المحتملة على الصحة.

