ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يمهد الطريق لصفقة استحواذ أمريكية على "تيك توك"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقرب تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" خطوة حاسمة نحو إتمام صفقة تضعه في أيدي مستثمرين أمريكيين.

يؤكد الأمر التنفيذي أن الصفقة، التي تنقل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة ونسخة من خوارزميته إلى مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، تعتبر بمثابة "تصفية مؤهلة" بموجب القانون الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يخير "تيك توك" بين البيع أو الحظر.

تفاصيل الصفقة: سيطرة أمريكية وحصة صينية

بموجب الصفقة، سيتم تشكيل مشروع مشترك جديد لإدارة عمليات التطبيق في أمريكا. ويقال إن المستثمرين في هذا المشروع يشملون شركة البرمجيات والحوسبة السحابية "أوراكل"، وشركة الأسهم الخاصة "سيلفر ليك"، والرئيس التنفيذي لشركة "ديل" مايكل ديل، وشركة "فوكس".

وسيتكون مجلس إدارة الشركة الجديدة في معظمه من الأمريكيين، بينما من المتوقع أن تحتفظ المالك الحالي للتطبيق، شركة "بايت دانس" الصينية، بحصة 20% فقط. وأشار البيت الأبيض إلى أن "أوراكل" ستكون مسؤولة عن خوارزمية التطبيق وبياناته.

تقييم بـ 14 مليار دولار.. وأسئلة لا تزال مطروحة

خلال توقيع الأمر التنفيذي، صرح نائب الرئيس جيه. دي. فانس بأن قيمة المشروع المشترك الأمريكي ستبلغ حوالي 14 مليار دولار.

ورغم هذه الخطوة الكبيرة، لا تزال هناك أسئلة مطروحة، من بينها ما إذا كان المستخدمون في الولايات المتحدة سيحتاجون إلى تثبيت تطبيق تيك توك أمريكي منفصل. كما أن هناك مخاوف بشأن المحتوى الذي قد يعرضه التطبيق، خاصة وأن مجموعة المستثمرين تضم العديد من حلفاء ترامب، الذي صرح مازحًا بأنه يود أن تكون خوارزمية تيك توك "MAGA بنسبة 100%".

ومع ذلك، سارع كل من الرئيس ونائبه للتأكيد على أن "تيك توك" لن يكون أداة دعائية لحركة "MAGA".

وقال ترامب: "إذا كان بإمكاني جعله MAGA بنسبة 100%، لفعلت، لكن الأمر لن يسير بهذه الطريقة... سيتم التعامل مع الجميع بإنصاف، كل مجموعة، كل فلسفة".

الضوء الأخضر من الصين

قبل إتمام الصفقة، لا بد من موافقة الهيئات التنظيمية. لكن يبدو أن إحدى الموافقات المهمة قد تم الحصول عليها بالفعل، حيث علق ترامب على مكالمته الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلاً: "لقد أجريت محادثة جيدة جدًا مع الرئيس شي... وتحدثنا عن تيك توك وأعطانا الضوء الأخضر".

في النهاية، يبدو أن ترامب لم يغير رأيه حقًا بشأن تيك توك. فالحقيقة هي أنه حتى خلال فترة ولايته الأولى، كان هدف ترامب هو وضع تيك توك في أيدٍ أمريكية. والآن، هو على وشك تحقيق ذلك.