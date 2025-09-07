قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي و"صوت هند رجب" يحصد جائزة الأسد الفضي
شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال غزة وخان يونس
وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل| صور
تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ
مؤشرات أسعار الحج السياحي 1447هـ ورسوم جدية الحجز
إعلام عبري: الإمارات تهدد بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم إذا مضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور
تحديد جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني
Roblox.. جنة الأطفال الافتراضية أم فخ التهديدات الخفية؟
بشرى سارة لـ جمهور الأهلي قبل مباراة إنبي
مارك زوكربيرج يقاضي مارك زوكربيرج بسبب المعاناة.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شعبية تيك توك تنفجر في أوروبا لتصل لرقم قياسي جديد ومصيره لا يزال على المحك بأمريكا

تيك توك
تيك توك
احمد الشريف

كشف تقرير جديد، أن شعبية تطبيق "تيك توك" قد وصلت إلى مستويات قياسية في القارة الأوروبية، في مفارقة صارخة مع حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبله في الولايات المتحدة، حيث لا يزال يواجه خطر الحظر.

أشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لتيك توك في أوروبا يبلغ الآن حوالي 200 مليون مستخدم، وهو رقم قياسي جديد. 

وهذا يعني أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص في أوروبا يقوم بتصفح مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة.

نمو هائل في القارة العجوز

يمثل هذا الرقم قفزة كبيرة، ففي العام الماضي، كان عدد مستخدمي تيك توك في الاتحاد الأوروبي "فقط" 175 مليونًا.

وعلى الصعيد العالمي، تقول الشركة إن لديها أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.

مصير على المحك في الولايات المتحدة

في المقابل، لا يزال مصير التطبيق في الولايات المتحدة غامضًا، فعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمنح تمديدات متتالية للمهلة المحددة، إلا أن خطر الحظر لا يزال قائمًا إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لبيع عمليات تيك توك في أمريكا لشركة مقرها الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الضغط للبيع وسط مخاوف متزايدة من المشرعين والمسؤولين الاستخباراتيين من أن الصين قد تستغل تيك توك للتأثير على السياسة الأمريكية وتعريض الأمن القومي للخطر. 

من جانبها، تصر تيك توك على أنها ليست خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، وتحذر من أن البيع القسري قد يجعل بيانات المستخدمين الأمريكيين أقل أمانًا.

وقد أثار الحظر المحتمل جدلاً حادًا في أمريكا، حيث يسلط مؤيدو التطبيق الضوء على دوره في الإبداع وبناء المجتمع ونمو الأعمال التجارية الصغيرة لأكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، بينما يشير النقاد إلى تصميمه الذي يسبب الإدمان ومخاطره على الصحة العقلية.

وسواء نجا تيك توك بشكله الحالي أو تم بيعه، فإن النتيجة ستؤثر بشكل كبير على المستخدمين والمؤثرين والمعلنين وصناع السياسات على حد سواء.

تيك توك تطبيق تيك توك القارة الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

ترشيحاتنا

سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزيرة الخارجية والصحة بليبيريا التعاون بين البلدين

سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزيرة الخارجية والصحة بليبيريا التعاون بين البلدين|صور

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

سفير مصر بالرباط ووزير النقل المغربي يشيدان بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين البلدين

سفير مصر بالرباط ووزير النقل المغربي يشيدان بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين البلدين

بالصور

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

يمنع أمراضا خطيرة ويحسن الخصوبة .. ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

التمر
التمر
التمر

تأثيرات خطيرة لإدمان الوجبات السريعة.. فكيف تتخلص منها

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

دخل حالة الطوارئ وطلع تانى .. كيف تنتقل عدوى جدري القرود

جدرى القرود
جدرى القرود
جدرى القرود

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد