شعبية تيك توك تنفجر في أوروبا لتصل لرقم قياسي جديد ومصيره لا يزال على المحك بأمريكا

كشف تقرير جديد، أن شعبية تطبيق "تيك توك" قد وصلت إلى مستويات قياسية في القارة الأوروبية، في مفارقة صارخة مع حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبله في الولايات المتحدة، حيث لا يزال يواجه خطر الحظر.

أشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لتيك توك في أوروبا يبلغ الآن حوالي 200 مليون مستخدم، وهو رقم قياسي جديد.

وهذا يعني أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص في أوروبا يقوم بتصفح مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة.

نمو هائل في القارة العجوز

يمثل هذا الرقم قفزة كبيرة، ففي العام الماضي، كان عدد مستخدمي تيك توك في الاتحاد الأوروبي "فقط" 175 مليونًا.

وعلى الصعيد العالمي، تقول الشركة إن لديها أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.

مصير على المحك في الولايات المتحدة

في المقابل، لا يزال مصير التطبيق في الولايات المتحدة غامضًا، فعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمنح تمديدات متتالية للمهلة المحددة، إلا أن خطر الحظر لا يزال قائمًا إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لبيع عمليات تيك توك في أمريكا لشركة مقرها الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الضغط للبيع وسط مخاوف متزايدة من المشرعين والمسؤولين الاستخباراتيين من أن الصين قد تستغل تيك توك للتأثير على السياسة الأمريكية وتعريض الأمن القومي للخطر.

من جانبها، تصر تيك توك على أنها ليست خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، وتحذر من أن البيع القسري قد يجعل بيانات المستخدمين الأمريكيين أقل أمانًا.

وقد أثار الحظر المحتمل جدلاً حادًا في أمريكا، حيث يسلط مؤيدو التطبيق الضوء على دوره في الإبداع وبناء المجتمع ونمو الأعمال التجارية الصغيرة لأكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، بينما يشير النقاد إلى تصميمه الذي يسبب الإدمان ومخاطره على الصحة العقلية.

وسواء نجا تيك توك بشكله الحالي أو تم بيعه، فإن النتيجة ستؤثر بشكل كبير على المستخدمين والمؤثرين والمعلنين وصناع السياسات على حد سواء.