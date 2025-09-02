تحديث هام من تيك توك: الرسائل الصوتية والصور متاحتين في المحادثات الخاصة

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التواصل بين المستخدمين، أعلنت منصة تيك توك مؤخراً عن إطلاق تحديث جديد يتيح إرسال الرسائل الصوتية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً عبر المحادثات.

وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فإن هذا التحديث يقتصر حاليًا على الرسائل المباشرة (DMs) بين المستخدمين، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، ولا يشمل ميزة التعليقات أو المحادثة العامة التي تظهر أثناء البث المباشر (TikTok LIVE).

تفاصيل الميزات الجديدة في الرسائل المباشرة (DMs):

الرسائل الصوتية: أصبح بإمكان المستخدمين الآن تسجيل وإرسال رسائل صوتية بمدة تصل إلى 60 ثانية، مما يوفر طريقة أسرع وأكثر تعبيرًا للتواصل.

مشاركة الصور والفيديو: يتيح التحديث الجديد للمستخدمين إرسال ما يصل إلى تسع صور أو مقاطع فيديو في رسالة واحدة، سواء من خلال التقاطها مباشرة أو اختيارها من ألبوم الكاميرا على الهاتف.

توضيح هام بخصوص محادثات البث المباشر

حتى الآن، لم تعلن تيك توك عن تطبيق هذه الميزات في نافذة الدردشة العامة لمقاطع البث المباشر.

لا يزال التفاعل أثناء البث المباشر مقتصراً على التعليقات النصية، وإرسال الهدايا، والميزات التفاعلية الأخرى المخصصة للبث.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي تيك توك المستمر لمواكبة تطبيقات التراسل المنافسة مثل واتساب وإنستجرام، وتوفير تجربة تواصل متكاملة داخل المنصة، مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين من خلال وضع قيود على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة.