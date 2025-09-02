قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
تكنولوجيا وسيارات

تحديث هام من تيك توك: الرسائل الصوتية والصور متاحتين في المحادثات الخاصة

تيك توك
تيك توك
احمد الشريف

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التواصل بين المستخدمين، أعلنت منصة تيك توك مؤخراً عن إطلاق تحديث جديد يتيح إرسال الرسائل الصوتية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً عبر المحادثات.

وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فإن هذا التحديث يقتصر حاليًا على الرسائل المباشرة (DMs) بين المستخدمين، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، ولا يشمل ميزة التعليقات أو المحادثة العامة التي تظهر أثناء البث المباشر (TikTok LIVE).

تفاصيل الميزات الجديدة في الرسائل المباشرة (DMs):

الرسائل الصوتية: أصبح بإمكان المستخدمين الآن تسجيل وإرسال رسائل صوتية بمدة تصل إلى 60 ثانية، مما يوفر طريقة أسرع وأكثر تعبيرًا للتواصل.

مشاركة الصور والفيديو: يتيح التحديث الجديد للمستخدمين إرسال ما يصل إلى تسع صور أو مقاطع فيديو في رسالة واحدة، سواء من خلال التقاطها مباشرة أو اختيارها من ألبوم الكاميرا على الهاتف.

توضيح هام بخصوص محادثات البث المباشر

حتى الآن، لم تعلن تيك توك عن تطبيق هذه الميزات في نافذة الدردشة العامة لمقاطع البث المباشر. 

لا يزال التفاعل أثناء البث المباشر مقتصراً على التعليقات النصية، وإرسال الهدايا، والميزات التفاعلية الأخرى المخصصة للبث.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي تيك توك المستمر لمواكبة تطبيقات التراسل المنافسة مثل واتساب وإنستجرام، وتوفير تجربة تواصل متكاملة داخل المنصة، مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين من خلال وضع قيود على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة.

تيك توك إرسال الرسائل الصوتية TikTok

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

