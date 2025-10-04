قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية : افتتاح المصانع المطورة للنصر للكيماويات يعكس حرص الدولة على إحياء القلاع الصناعية الكبرى

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
أ ش أ

أكد محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، أن افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لعدد من المصانع المطورة التابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية يمثل امتدادًا لمكانة محافظة القليوبية كإحدى القلاع الصناعية الكبرى في مصر، خاصة في مجال الصناعات الدوائية.
وأوضح المحافظ - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن افتتاح وتطوير هذه المصانع يأتي في إطار حرص الدولة على إعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق ليؤدي دوره الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن القليوبية تُعد "مدينة دواء" بما تضمه من منشآت دوائية تاريخية منذ عام 1960، لا تقتصر على إنتاج الدواء فحسب، بل تمتد لتصنيع المواد الخام اللازمة لصناعته.
وأضاف أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دائمًا أهمية تطوير واستغلال مقدرات الدولة من مصانع ومنشآت وأيدٍ عاملة في مختلف المجالات، لا سيما تلك التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن جزءًا من عمليات التطوير يتم بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة الدواء.
وشهدت الجولة حضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وهو ما يعكس – بحسب محافظ القليوبية – نهج الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود بين مختلف الوزارات لخدمة المواطن المصري.
وأكد "عطية" أن المصانع الأربعة المطورة التابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية ستسهم في تطوير صناعة الدواء وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، بما يحقق جودة عالية بتكلفة منخفضة لصالح المواطنين، ويوفر العملة الأجنبية على الدولة.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة القليوبية تضم عددًا كبيرًا من المناطق الصناعية المهمة في الخانكة وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، والتي تسهم في تصدير المنتجات المصرية في مجالات الغزل والنسيج والملابس والصناعات المعدنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الدكتور مصطفى مدبولي النصر للكيماويات مصر

