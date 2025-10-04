القليوبية .. القصة الكاملة لمقــ.ـتل شاب بسبب الخلافات المالية بطوخ

لم يتوقع إسلام أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية وأنه يلقى مصرعه نتيجة مشاجرة مع أحد شباب القرية.

تفاصيل الواقعة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الخامسة مساءا حيث تشاجر المتهم مع المجنى عليه بسبب خلافات مالية ورغم انتهاء المشاجرة فوجئ المجنى عليه بالمتهم يخرج سلاح أبيض من ملابسه وقام بالتعدى عليه وسط المارة فى الشارع.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم التصريح بالدفن، فيما سادت حالة من الحزن بين اهالى القرية حزنا على الضحية.

حبس المتهم

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل شاب بقرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ، إثر خلافات مالية بينهما.

تبين أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى شجار بالأيدي، قبل أن يستل الأخير سلاحًا أبيض كان مخبأً في ملابسه، ويذبح المجني عليه أمام المارة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

بلاغا بالواقعة

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالحادث، وتم توجيه قوة من المباحث للقبض على المتهم وضبطه بعد تقنين الإجراءات.

وبقيادة الرائد طه سعيد والنقباء محمد الخولي وأحمد حسين، معاون رئيس المباحث، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة ملابسات الحادث.