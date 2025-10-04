حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتي حسم التأهل لكأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر، الذي سينطلق غدا؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي، المقرر لها 8 أكتوبر في المغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع:

محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط:

مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح.

خط الهجوم:

مصطفى محمد – أسامة فيصل.

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني كان يدرس ضم عدد من الأسماء الأخرى، إلا أن الإصابات حالت دون انضمامهم، وعلى رأسهم: عمر مرموش، محمد عبد المنعم، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، صلاح محسن، ومحمود عبد الحفيظ «زلاكة».