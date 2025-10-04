حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى جيبوتى وغينيا بيساو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر والذي ينطلق غدًا استعدادًا لمبارتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد صبحــي

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيــد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

عمرو الجـزار

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكـا

مروان عطيـة

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

محمد صلاح

مصطفي محمد

أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني، لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، وصلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.