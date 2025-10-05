وفاة القس بسادة زكي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بأولاد مامن

توفي، مساء أمس، إثر وعكة صحية استمرت لعدة أيام، القس بسادة زكي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية أولاد مامن، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، عن عمر قارب ٥٨ سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت أكثر من سبع سنوات بقليل.

ولد الأب المتنيح ( المتوفي) يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٦٧ وسيم كاهنًا في ١٢ مارس ٢٠١٨.

وأقيمت صلوات تجنيزه، صباح أمس، بكنيسة السيدة العذراء بالمنشاة، بحضور نيافة الأنبا باخوم مطران الإيبارشية، ومجمع كهنتها والعديد من الآباء الكهنة والرهبان.

استقبال العزاء

وستستقبل الأسرة المعزين في قاعة الجمعية الخيرية للأقباط الأرثوذكس بالمنشاة، بدءًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي يتقدمون بخالص العزاء لنيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس بسادة زكي، طالبين إلى الله نياحـًا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.