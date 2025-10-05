بعد قليل.. بدء محاكمة مدير أعمال حمو بيكا بتهمة النصب

تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، جلسة محاكمة مدير أعمال المطرب الشعبي حمو بيكا بتهمة النصب على صاحب معرض سيارات في مبلغ مليون و100 ألف جنيه.

وتقدم مالك معرض سيارات ببلاغ لقسم شرطة العجوزة يتهم فيه محمد حلمي، مدير أعمال المطرب حمو بيكا، بالنصب عليه في مليون و100 ألف جنيه ثمن شراء سيارة منه، وقدم 3 شيكات محررة منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح قصر النيل برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، الصادر عن محكمة قصر النيل، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما غيابيا بالحبس سنة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء.