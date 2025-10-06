تقرير: تعزيز الشراكة السياحية بين مصر وكوريا الجنوبية لتعميق التبادل الثقافي والاقتصادي

قال موقع " Travel And Tour World " للسياحة والسفر العالمي ، أن الشراكة السياحية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا ملحوظًا مع التركيز على تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة وتعزيز التبادل الثقافي، حيث قدمت ندوة عقدت في القاهرة مؤخرا فرصة لخبراء السياحة والمسؤولين الحكوميين من البلدين لمناقشة استراتيجيات زيادة حركة السياح وتحسين تجربة السفر.

ويهدف هذا التعاون إلى فتح آفاق جديدة للسياحة والتبادل الثقافي، وتثبيت مكانة مصر وكوريا الجنوبية كوجهتين رائدتين في أسواق السياحة العالمية، وفقًا لما أشار إليه الموقع.

وقال التقرير إن المناقشات أبرزت الارتفاع العالمي للسياحة الكورية (K-Tourism) ، مضيفا أن الصادرات الثقافية ساهمت في زيادة اهتمام السياح المصريين بزيارة وجهات مثل سيول، جزيرة جيجو، وبوسان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الموجة الثقافية الكورية المسماه (هاليو) أصبحت جسرًا ثقافيًا يربط بين البلدين، حيث يتطلع المصريون بشكل متزايد إلى استكشاف الثقافة الكورية والمطبخ وتجارب التسوق، مما يعزز نمو السياحة الثنائية.

فرص تطوير السياحة

وذكر التقرير أن الندوة التي عقدت في القاهرة ركزت على فرص تطوير السياحة الموضوعية التي تستهدف مجالات محددة.. مضيفا أن الندوة تناولت كذلك السياحة البيئية، كما استعرضت المناظر الطبيعية في كوريا الجنوبية، مثل الجبال والغابات، والتي تتماشى مع عروض مصر البيئية في واحة سيوة ومنتجعات البحر الأحمر، فضلًا عن السياحة الدينية التي تجذب الزوار من خلال المعابد القديمة والمواقع الدينية المسيحية والإسلامية في مصر، والتراث البوذي في كوريا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن المشاركين في الندوة أكدوا أهمية تحسين الربط الجوي بين القاهرة وسيول من خلال زيادة الرحلات المباشرة، وتحسين مرافق المطارات، وتسهيل إجراءات التأشيرات.

وحسب التقرير فقد أوضح الخبير السياحي كريس كيم أن هذه التحسينات ستسهل على السياح المصريين زيارة معالم كوريا الجنوبية، بينما ستشجع السياح الكوريين على استكشاف مصر، مما يعزز السياحة التجارية والترفيهية بين البلدين.

وقال التقرير إن الندوة شددت على دور السياحة في تعزيز الدبلوماسية الثقافية وبناء علاقات ثنائية قوية، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة الكورية لفتت إلى أن الدراما والأفلام الكورية ساهمت في الترويج للثقافة الكورية عالميًا، مما زاد من عدد السياح المصريين والشرق أوسطيين الذين يزورون كوريا الجنوبية.

وشدد التقرير على أن هذا التبادل الثقافي يمثل أساسًا لعلاقة سياحية أقوى، حيث يمكن للمسافرين من كلا البلدين الانغماس في تقاليد وتطورات الآخر الحديثة.

وأوضح التقرير أن السياحة المستدامة تعد محورًا رئيسيًا للتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث يركز البلدان على مبادرات صديقة للبيئة مثل الفنادق الخضراء والمعالم السياحية البيئية.

وتابع أن هذه المبادرات تشمل في مصر تطوير فنادق صديقة للبيئة في سيوة والبحر الأحمر، بينما تركز كوريا الجنوبية على المتنزهات الوطنية والمبادرات الخضراء، بهدف تعزيز مكانة البلدين في قطاع السياحة البيئية وجذب الزوار المهتمين بالسفر المسؤول.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب السياح الكوريين الجنوبيين من خلال مواقعها الأثرية مثل أهرامات الجيزة والأقصر ووادي الملوك، إلى جانب التجارب الثقافية مثل الموسيقى التقليدية والأسواق المحلية. وأضاف أن الشراكات مع منظمي الرحلات الكوريين يمكن أن تسهم في الترويج لعروض مصر السياحية الفريدة وتشجيع المزيد من الزوار على استكشاف تراثها الغني.

كما أشار التقرير إلى أن ندوة القاهرة تعد خطوة أولى نحو تعاون سياحي وثقافي أعمق، موضحًا أن البلدين يخططان لتنظيم فعاليات مشتركة مثل المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية لعرض أفضل ما لديهما، مما يعزز الوعي السياحي ويوسع الأسواق السياحية لكلا الجانبين.

وأضاف التقرير أن التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية يحمل إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة السياحة، مؤكدًا أنه مع تحسين الروابط الجوية، وتزايد الاهتمامات السياحية المشتركة، والتركيز على الاستدامة، ستشهد البلدان زيادة في تدفقات السياحة والمكاسب الاقتصادية، وأن مصر وكوريا الجنوبية ستواصلان تعزيز علاقاتهما السياحية، مقدمتين تجارب جديدة وفرصًا متزايدة ليصبحا روادًا في سوق السياحة الدولية.