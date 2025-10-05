قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي ومستشفى المحبة بمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي بالمعلمين ومستشفى المحبة بمدينة ناصر الجديدة لخدمة أهالي الصعيد
محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي بالمعلمين ومستشفى المحبة بمدينة ناصر الجديدة لخدمة أهالي الصعيد
إيهاب عمر

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، ومشروع مستشفى المحبة بمدينة ناصر الجديدة غرب المحافظة، وذلك ضمن الجولة الرعوية لقداسة البابا بالمحافظة، بحضور نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس واللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق.

كما شهد الفعاليات المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الشركة المنفذة، ولفيف من الآباء المطارنة والكهنة.

تضم أقسامًا طبية متكاملة في تخصصات القلب وجراحاته

وعقب إزاحة الستار إيذانًا ببدء تنفيذ المشروعين، استمع محافظ أسيوط وقداسة البابا إلى شرح تفصيلي من نيافة الأنبا يؤانس، الذي أوضح أن مستشفى القلب التخصصي بالمعلمين ستقام على مساحة نحو 724 مترًا مربعًا، وتتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة طوابق علوية، تضم أقسامًا طبية متكاملة في تخصصات القلب وجراحاته ويضم الدور الأرضي معامل بيولوجية متقدمة، بينما يشتمل الدور الأول على الاستقبال والعيادات الخارجية، والدور الثاني على غرفة قسطرة القلب والعناية المركزة التي تضم 13 سريرًا، أما الدور الثالث فيضم غرفة عمليات لجراحات القلب المفتوح وغرفة الإفاقة، ويحتوي الدور الرابع على غرف إقامة مجهزة، في حين تقع الخدمات المساعدة من مغسلة ومطبخ في البدروم مشيرًا إلى أن المستشفى ستكون أول منشأة طبية بعد مستشفى أسيوط الجامعي تجري عمليات القلب المفتوح بمحافظة أسيوط، لتصبح منارة طبية متخصصة تخدم أبناء الصعيد.

كما استعرض تفاصيل مستشفى المحبة بمدينة ناصر الجديدة، مشيرًا إلى أنها حاصلة على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (3) لسنة 2023، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 4802 متر مربع، منها 1920 مترًا للبناء، وتتكون من بدروم ودور أرضي وطابقين علويين وتضم المستشفى أقسامًا طبية متكاملة تشمل الطوارئ والعيادات الخارجية، وغرفتي عمليات كبرى ومناظير، وغرفة عمليات للرمد، و13 سرير عناية مركزة، و84 سرير إقامة، و8 حضانات للأطفال والمبتسرين، إلى جانب قسم غسيل كلوي يستوعب 15 سريرًا، ومعامل بيولوجية وأقسام أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي وأشعة تشخيصية وصيدلية مركزية ومغسلة وغرف إدارية.

وفي كلمته، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات الصحية ودعم المشروعات الطبية التي تخدم المواطنين في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن إنشاء مستشفى القلب التخصصي ومستشفى المحبة يمثلان نقلة نوعية في القطاع الصحي بالمحافظة، خاصة في مجال أمراض وجراحات القلب والرعاية الحرجة.
وأضاف المحافظ أنه وجه بسرعة استكمال الإجراءات وتيسير إصدار تراخيص مستشفى القلب التخصصي بمنطقة المعلمين لبدء التنفيذ في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروعات الصحية والخدمية ذات البعد الإنساني.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بوجوده في أسيوط ومشاركته في وضع حجر الأساس لهذين الصرحين الطبيين، مؤكدًا أن الكنيسة تسعى دائمًا لخدمة الإنسان والمجتمع في مختلف المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وأن إنشاء هذين المستشفيين يعكس روح التعاون والمحبة بين الكنيسة والدولة لخدمة جميع المواطنين دون تمييز.

واختتمت الفعاليات بتبادل كلمات الشكر والتقدير، والتقاط الصور التذكارية التي جسدت روح المشاركة والتكامل بين مؤسسات الدولة والكنيسة من أجل بناء إنسان سليم ومعافى ينهض بالمجتمع.

أسيوط قداسة البابا تواضروس الثاني ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مستشفى القلب التخصصي غرب أسيوط المعلمين مشروع مستشفى المحبة مدينة ناصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

هل المواظبة على الصلاة تغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في مختلف المحافظات لمناقشة ظاهرة "التحرش" بالتعاون مع وزارة الأوقاف

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في المحافظات لمناقشة ظاهرة "التحرش"

الوضوء

هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ اعرف الإجابة

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد