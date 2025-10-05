قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
قلق لدى جماهير ليفربول.. ماذا يحدث مع محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

أثار تراجع مستوى الفرعون المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم جدلاً واسعاً بين جماهير ليفربول، بعدما حصل على أسوأ تقييم للمباراة الثانية على التوالي، وذلك عقب خسارة فريقه أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة السابعة.

أداء باهت وانتقادات حادة

وصف عدد من مشجعي "الريدز" أداء صلاح بـ"الضعيف"، في حين ذهب آخرون إلى المطالبة باستبعاده من التشكيل الأساسي، معتبرين أن مستواه لم يعد كما كان في المواسم السابقة. 

وزاد من حدة الانتقادات إهدار صلاح فرصتين محققتين للتسجيل في الشوط الثاني، ما أثار غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غضب الجماهير على منصات التواصل

كتب أحد مشجعي ليفربول عبر منصة "إكس": "صلاح لم يسدد على المرمى، لم يكسب أي التحام، وكان الأقل لمساً للكرة بين جميع اللاعبين الذين أكملوا المباراة.. مستواه يثير القلق مجدداً". بينما تساءل آخر: "هل حان الوقت ليستبعده المدرب آرني سلوت من التشكيلة الأساسية؟". فيما ذهب بعضهم إلى حد القول: "صلاح.. هذه النهاية، شكراً على ما قدمت".

تقييم سلبي للمرة الثانية

موقع "This is Anfield" المتخصص في متابعة أخبار ليفربول، منح صلاح تقييماً متدنياً بلغ 4 من 10، وهو الأسوأ بجانب زميله كونور برادلي.

ويأتي ذلك بعد حصوله على التقييم الأدنى أيضاً في المباراة السابقة أمام كريستال بالاس.

 كما أن المدرب الهولندي آرني سلوت أبقاه على مقاعد البدلاء في مواجهة غلطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

انعكاسات على المنافسة

وجاءت خسارة ليفربول أمام تشيلسي بعدما سجل البرازيلي إستيفاو هدف الفوز في الدقيقة 95، ليمنح "البلوز" ثلاث نقاط ثمينة، ويهدي الصدارة إلى أرسنال بفارق نقطة عن حامل اللقب.

محمد صلاح النجم محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

