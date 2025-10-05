قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

في برقية تهنئة للرئيس السيسي.. أبوشقة: نستلهم من روح أكتوبر العزيمة والإصرار على البناء

المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ
المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ
فريدة محمد

بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وإلى القوات المسلحة المصرية والي الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة ، عام 1973 ، مؤكدا بأنها واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث.

وأضاف أبو شقة في برقيته اليوم ، أن عظمة القوات المسلحة المصرية تتجلي امامنا في كل لحظة أمن واستقرار ننعم به وينعم به هذا الوطن الغالي مصر ، وقدمت القوات المسلحة ثمنه في حرب العزة والكرامة ، حرب أكتوبر المجيدة ، وبذل الابطال ارواحهم فداء لمصر ،  ورت دماؤهم الذكية أرض الفيروز سيناء الحبيبة .

وبين وكيل الشيوخ أن القوات المسلحة كانت علي موعد مع عبور جديد مثل عبور 1973 وهو العبور في 30يونيو ، واستطاعت استعادة الوطن وعبرت به من الدمار والخراب والمصير المجهول الي بر الامان والاستقرار.

وطالب أبو شقة من جموع المصريين بأن نستلهم من روح أكتوبر العزيمة والإصرار، وأن نصطف خلف بطل شجاع، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيكتب التاريخ أسمه بحروف من نور علي ماقدمة لبلده ليظل الوطن آمنًا، مرفوع الرأس.

المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكري حرب أكتوبر المجيدة

