محافظة الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ66 وتكرم قياداتها السابقة في "يوم الوفاء"

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، ولفيفًا من السادة الضيوف، وذلك في مستهل احتفال المحافظة بالعيد القومي الـ٦٦، والذي يوافق ذكرى وصول أولى قوافل التعمير عام 1959، واحتفالية "يوم الوفاء" لتكريم السادة المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية السابقة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



ومن المقرر أن تقيم المحافظة اليوم احتفالية "يوم الوفاء" تكريمًا لعطاء الأجيال التي أسهمت في مسيرة التنمية والبناء، بالإضافة إلى استعراض موكب الزهور الذي ينطلق من أمام مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، بمشاركة واسعة من سيارات الوحدات المحلية والقرى، في مشهد يعكس روح التكاتف والانتماء احتفالا بذكرى العيد القومي للمحافظة.