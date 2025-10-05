وزير الخارجية الأمريكي: اجتماعات جارية حول اتفاق إسرائيل وحماس

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنّ هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد رد حركة حماس على خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال عبد الفتاح دولة - في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "رد حماس يؤكد أن العمل الفلسطيني يجب أن يكون ضمن الشرعية الفلسطينية وفي الإطار الشرعي الجامع الذي يوحد القرار الفلسطيني المشترك"، مضيفا أنه "بعد رد حماس الإيجابي مطالبة بخطوات إضافية على صعيد إنهاء الانقسام والحفاظ على التمثيل الشرعي للشعب الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة مؤسسات الدولة الواحدة".

وقد أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالوساطة المصرية ـ القطرية والمواقف العربية والإسلامية والجهود التركية التي ساعدت وساهمت بشكل كبير في بذل جهود استثنائية من أجل تبني موقف عربي وإسلامي موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجل بوقف العدوان على قطاع غزة.