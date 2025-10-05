قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
حركة فتح تثمن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي

أ ش أ

  ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد رد حركة حماس على خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال عبد الفتاح دولة - في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "رد حماس يؤكد أن العمل الفلسطيني يجب أن يكون ضمن الشرعية الفلسطينية وفي الإطار الشرعي الجامع الذي يوحد القرار الفلسطيني المشترك"، مضيفا أنه "بعد رد حماس الإيجابي مطالبة بخطوات إضافية على صعيد إنهاء الانقسام والحفاظ على التمثيل الشرعي للشعب الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة مؤسسات الدولة الواحدة".

وقد أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالوساطة المصرية ـ القطرية والمواقف العربية والإسلامية والجهود التركية التي ساعدت وساهمت بشكل كبير في بذل جهود استثنائية من أجل تبني موقف عربي وإسلامي موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجل بوقف العدوان على قطاع غزة.


وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية - في بيان صحفي أمس السبت - أن "الرد الذي قدمته حركة حماس على المقترح الأمريكي هو نتاج موقف وطني مسؤول والذي جاء بعد مشاورات معمقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية للوصول إلى اتفاق يتوافق مع مصلحة شعبنا ويضمن إنهاء معاناته ووقف حرب الإبادة المتواصلة بحقه".

