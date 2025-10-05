استكمال أعمال رفع كفاءة وتجميل شارع المصنع بمدينة كفر الشيخ .. صور

تواصلت اليوم أعمال تجميل ورفع كفاءة شارع المصنع بمدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود التطوير ورفع كفاءة الشوارع الحيوية.

وشهد الشارع غسل الأرصفة والجزيرة الوسطى بالمياه، إلى جانب استكمال زراعة الأشجار والنباتات بالأماكن الخالية في الجزيرة الوسطى، ليكتمل الشكل الجمالي العام للشارع بعد الانتهاء من تخطيطه وتخطيط المطبات مؤخرًا، وذلك عقب زيارة معالي المحافظ للشارع.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وجاذبة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ.

ومن جانبه، أوضح خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، أن فرق النظافة والتجميل واصلت أعمالها اليوم لاستكمال زراعة المساحات التي كانت خالية، مع استمرار أعمال المتابعة اليومية للحفاظ على نظافة وجمال الشارع.

ويأتي ذلك ضمن جهود حي شرق ومجلس المدينة في تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.