تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
أونروا: مقتل أكثر من 370 موظفا من الوكالة في غزة منذ أكتوبر 2023
المستشار الألماني لـ نتنياهو: خطة ترامب أفضل فرصة لإطلاق سراح الرهائن
مراسل "القاهرة الإخبارية": لقاءات القاهرة ستتناول تنفيذ خطة وقف إطلاق النار الأمريكية في غزة

غزة
غزة
علي مكي

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن لقاءات القاهرة المرتقبة ستكون على المستوى التنفيذي وليست تفاوضية، حيث ستركز على تفاصيل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة التي طرحتها الإدارة الأمريكية.

وأوضح المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطة تأتي بعد انسداد المشهد السياسي، وتهدف إلى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبعد إعلان الخطة، أبدت حركة حماس موافقتها على أبرز بنودها، ما دفع السلطات المصرية للتحرك عبر بيان الخارجية الذي أشاد بهذه الموافقة.

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية الأخرى رحبت أيضًا بالخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترامب، والتي من المقرر أن تُناقش يوم الاثنين المقبل في القاهرة، بحضور وفود من حماس، والوفد الإسرائيلي، بالإضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجارد كوشنر.

وأضاف أن هذه المفاوضات ستكون مختلفة عن المشاورات السابقة التي كانت تبحث وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، حيث سيكون من أولوياتها الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين والأسرى، سواء أحياء أو متوفين، وفقًا لمتطلبات الخطة الأمريكية.

وأوضح أن حركة حماس طالبت بتمديد فترة الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من 72 ساعة إلى مدة أطول، بسبب صعوبة التواصل مع بعض المجموعات في قطاع غزة إثر القصف المكثف، مع الإشارة إلى وجود فصائل فلسطينية أخرى تحتجز أسرى إسرائيليين.

وأكد المطعني أن بند الإفراج عن الأسرى سيكون أول بند يتم التباحث فيه وتنفيذه بشكل مباشر، وأن حضور ستيف ويتكوف سيجيب على العديد من الأسئلة التي طرحتها حماس خلال هذه المفاوضات.

غزة الفصائل الفلسطينية إسرائيل

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
محافظ الشرقية
هبة قطب
طريقة عمل العجة
