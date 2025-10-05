مهيب عبد الهادي يحسم موقف يانيك فيريرا من الرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي موقف يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك من الرحيل عن الفريق .



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ملخص الوضع داخل نادي الزمالك

أغلبية الأصوات داخل المجلس ترغب في رحيل فيريرا".

واضاف :"القرار النهائي في يد جون إدوارد

إدارة الكرة ترفض المدرب الوطني حال رحيل فيريرا".

وكان الفريق قد تعادل في الجولة السابقة أمام الجونة (1-1) وخسر قبلها من الأهلي (2-1)، ما أثار غضب الجماهير وزاد من الضغوط على الجهاز الفني.

الشرط الجزائي يربك الإدارة

وبحسب تقارير صحفية، فإن عقد فيريرا يتضمن شرطا جزائيا معقدا لا يعلم تفاصيله سوى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حيث ينص على أحقية المدرب في الحصول على كامل قيمة عقده حال فسخ التعاقد، والتي تصل إلى 400 ألف دولار.

المعضلة الأكبر أن النادي يعاني بالفعل من أزمة مالية، إذ لم يتمكن حتى من سداد رواتب المدرب الشهرية المقدرة بـ55 ألف دولار، ما يجعل مسألة دفع الشرط الجزائي شبه مستحيلة.

سيناريوهات معقدة أمام الزمالك

التجربة السابقة لفيريرا في الدوري السعودي تزيد من مخاوف إدارة الزمالك، إذ تمسك المدرب سابقا بكامل مستحقاته حتى آخر يوم في عقده، ما يعقد أي محاولة للتفاوض معه على الرحيل.