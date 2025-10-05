قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

من أسرة واحدة.. إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

ساندي رضا

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، قبل قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، عند الكيلو 94 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، عند الكيلو 94 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

 انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة تركيا عبد العزيز حميدة، 68 عاما، بجرح قطعي أسفل الذقن، محمد علام محمود، 32 عاما علام محمد علام، 13 عاما، جوري محمد علام، 5 سنوات، رحمة عادل عبده حسين، 32 عاما، جني محمد علام، 15 عاما، هايدي محمد علام، 10 سنوات، وجميعهم مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، ومقيمين بإمبابة، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة.

البحيرة محافظة البحيرة حادث تصادم الطريق الصحراوى

