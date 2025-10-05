مستشفى 15 مايو يحصد اعتماد منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى

​احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضى، سطّرت مصر إنجازاً دولياً جديداً يؤكد التزامها الراسخ بأعلى معايير الجودة والأمان في القطاع الصحي. فقد شهد الاحتفال الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، الدكتور خالد عبدالغفار، إشادة دولية صريحة بالتقدم الملحوظ الذي حققته البلاد في هذا الملف الحيوي، وهو ما يُبرز مصر كنموذج إقليمي في تقديم الرعاية الآمنة والفعالة.



​تم تكريم مستشفى 15 مايو النموذجي، الذي أصبح من أوائل المستشفيات على مستوى الجمهورية حصولاً على اعتماد منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى. تسلّم الدكتور روماني ثابت، مدير المستشفى، هذا التكريم مؤكداً أن هذا الاعتماد جاء تتويجاً لجهود مستمرة لضمان بيئة آمنة للمرضى، وتطبيقاً صارماً لأحدث البروتوكولات الصحية العالمية وأنظمة الرقابة على الجودة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، ويُعزز من سمعة مصر الطبية عالمياً.

تعميق ثقافة سلامة المرضى



​في سياق متصل، أكد الوزير عبدالغفار أن الوزارة تعمل بلا كلل على تعميق ثقافة سلامة المرضى وتطوير البنية التحتية الصحية بالتوازي، بهدف الوصول بالخدمات المقدمة للمواطن المصري إلى أرقى المستويات الدولية، في خطوة هامة نحو تعميم معايير السلامة والأمان على كافة المنشآت الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.