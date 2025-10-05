جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو أسقط، على ما يبدو، طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.

وأوضح أن الإنذارات الصاروخية فُعّلت بسبب مخاوف من تساقط شظايا نتيجة اعتراضها.

وفي الوقت نفسه، أفادت الشرطة أن قواتها تعمل في مواقع تناثر الشظايا في عدة مواقع بالمدينة، ولا توجد حتى الآن معلومات عن أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول طائرات مسيرة.

وفي أعقاب حالة من الإنذار في إيلات بسبب مخاوف من تسلل طائرة معادية، أعلن الجيش الإسرائيلي ، أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في إيلات.

وكشفت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل بأن “الحادثة انتهت”، في هذه الأثناء، وبعد صدور الإنذارات، تأخر هبوط طائرة تابعة لشركة يسرائير في مطار رامون.