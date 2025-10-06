سبيس إكس تطلق الصاروخ الـ125 من نوع فالكون 9 لعام 2025﻿

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخها الـ125 من نوع Falcon 9﻿ لعام 2025، والذي حمل دفعة من أقمار Starlink V2 Mini﻿ الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.

كانت هذه أول مهمة للشركة في الشهر الحالي، وانطلقت من قاعدة Vandenberg﻿ الجوية بعد شروق الشمس بقليل صباح الجمعة الماضية.

تفاصيل الإطلاق والهبوط﻿

حدث الإقلاع من مجمع الإطلاق الفضائي 4 East﻿ (SLC-4E) في الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت المحيط الهادي (10:06 صباحاً بالتوقيت الشرقي / 1406 UTC).

كان هذا الإطلاق رقم 47 لسبيس إكس من Vandenberg﻿ هذا العام. استخدمت سبيس إكس في هذه المهمة معزز Falcon 9﻿ برقم الذيل B1097، وكان هذا إطلاقه الثاني بعد مهمة Starlink 17-8﻿ في 3 سبتمبر.

بعد أكثر من ثماني دقائق من الإقلاع، نفذ المعزز B1097 هبوطاً ذاتياً على سفينة الطائرات بدون طيار "Of Course I Still Love You"﻿.

كان هذا الهبوط رقم 155 لهذه السفينة والهبوط رقم 514 للمعزز لشركة سبيس إكس حتى تاريخه. تم نشر الـ28 قمراً صناعياً من Starlink﻿ على متن الصاروخ من المرحلة العلوية للصاروخ بعد أكثر من ساعة بقليل من الإقلاع.

الأهمية الاستراتيجية﻿

تأتي هذه المهمة ضمن الجهود المستمرة لسبيس إكس لتوسيع شبكة Starlink﻿ لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم.

كما حصلت الشركة مؤخراً على عقود من القوات الجوية الأمريكية لإطلاق أربعة صواريخ من نوع Falcon Heavy﻿ كجزء من أحدث مهام الأمن القومي الأمريكي، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركة التقنية والتشغيلية.