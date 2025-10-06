قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبيس إكس تطلق الصاروخ الـ125 من نوع فالكون 9 لعام 2025﻿

سبيس إكس
سبيس إكس
احمد الشريف

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخها الـ125 من نوع Falcon 9﻿ لعام 2025، والذي حمل دفعة من أقمار Starlink V2 Mini﻿ الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.

كانت هذه أول مهمة للشركة في الشهر الحالي، وانطلقت من قاعدة Vandenberg﻿ الجوية بعد شروق الشمس بقليل صباح الجمعة الماضية.

تفاصيل الإطلاق والهبوط﻿

حدث الإقلاع من مجمع الإطلاق الفضائي 4 East﻿ (SLC-4E) في الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت المحيط الهادي (10:06 صباحاً بالتوقيت الشرقي / 1406 UTC).

كان هذا الإطلاق رقم 47 لسبيس إكس من Vandenberg﻿ هذا العام. استخدمت سبيس إكس في هذه المهمة معزز Falcon 9﻿ برقم الذيل B1097، وكان هذا إطلاقه الثاني بعد مهمة Starlink 17-8﻿ في 3 سبتمبر.

بعد أكثر من ثماني دقائق من الإقلاع، نفذ المعزز B1097 هبوطاً ذاتياً على سفينة الطائرات بدون طيار "Of Course I Still Love You"﻿. 

كان هذا الهبوط رقم 155 لهذه السفينة والهبوط رقم 514 للمعزز لشركة سبيس إكس حتى تاريخه. تم نشر الـ28 قمراً صناعياً من Starlink﻿ على متن الصاروخ من المرحلة العلوية للصاروخ بعد أكثر من ساعة بقليل من الإقلاع.

الأهمية الاستراتيجية﻿

تأتي هذه المهمة ضمن الجهود المستمرة لسبيس إكس لتوسيع شبكة Starlink﻿ لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. 

كما حصلت الشركة مؤخراً على عقود من القوات الجوية الأمريكية لإطلاق أربعة صواريخ من نوع Falcon Heavy﻿ كجزء من أحدث مهام الأمن القومي الأمريكي، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركة التقنية والتشغيلية.

سبيس إكس أقمار Starlink V2 Mini صاروخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ترشيحاتنا

آلام المفاصل

دراسة بريطانية: ساعتان من التمارين أسبوعيا تقللان من آلام المفاصل

10 طقوس يابانية يومية تعزز طول العمر والشباب

الاستحمام في الغابة أغربها.. 10 طقوس يابانية يومية تعزز طول العمر والشباب

بيتزا الكيك الصحية

طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية.. بمذاق لايقاوم

بالصور

بالأسود..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد