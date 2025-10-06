سبيس إكس تطلق الصاروخ الـ125 من نوع فالكون 9 لعام 2025﻿

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخها الـ125 من نوع Falcon 9 لعام 2025، والذي حمل دفعة من أقمار Starlink V2 Mini الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.
كانت هذه أول مهمة للشركة في الشهر الحالي، وانطلقت من قاعدة Vandenberg الجوية بعد شروق الشمس بقليل صباح الجمعة الماضية.
تفاصيل الإطلاق والهبوط
حدث الإقلاع من مجمع الإطلاق الفضائي 4 East (SLC-4E) في الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت المحيط الهادي (10:06 صباحاً بالتوقيت الشرقي / 1406 UTC).
كان هذا الإطلاق رقم 47 لسبيس إكس من Vandenberg هذا العام. استخدمت سبيس إكس في هذه المهمة معزز Falcon 9 برقم الذيل B1097، وكان هذا إطلاقه الثاني بعد مهمة Starlink 17-8 في 3 سبتمبر.
بعد أكثر من ثماني دقائق من الإقلاع، نفذ المعزز B1097 هبوطاً ذاتياً على سفينة الطائرات بدون طيار "Of Course I Still Love You".
كان هذا الهبوط رقم 155 لهذه السفينة والهبوط رقم 514 للمعزز لشركة سبيس إكس حتى تاريخه. تم نشر الـ28 قمراً صناعياً من Starlink على متن الصاروخ من المرحلة العلوية للصاروخ بعد أكثر من ساعة بقليل من الإقلاع.
الأهمية الاستراتيجية
تأتي هذه المهمة ضمن الجهود المستمرة لسبيس إكس لتوسيع شبكة Starlink لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم.
كما حصلت الشركة مؤخراً على عقود من القوات الجوية الأمريكية لإطلاق أربعة صواريخ من نوع Falcon Heavy كجزء من أحدث مهام الأمن القومي الأمريكي، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركة التقنية والتشغيلية.