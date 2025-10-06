قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع
احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب
كيف يشعر المواطن بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد؟.. فيديو
نسخة استثنائية بسبب كلب.. رولز رويس تكشف النقاب عن بيلي الفاخرة | صور
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات
التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص
الأمر خطير للغاية .. السويد تطالب بالتحقيق في إساءة إسرائيل للناشطة جريتا ثونبرج
لميس الحديدي عن انتخابات اليونسكو: نتمنى يكون يوم نصر جديد في 6 أكتوبر
علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة.. لا تلتفت إليه في هذه الحالة
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل ناد صحي بمدينة نصر

المتهمين أرشيفية
المتهمين أرشيفية

قررت جهات التحقيق حبس شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادى صحى بمدينة نصر 4 ايام.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته 5 أشخاص ، 4 سيدات "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

