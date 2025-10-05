للاطمئنان على الخدمات.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام | صور

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، جولة ميدانية على مستشفى كفر الشيخ العام، تفقد خلالها عددًا من الأقسام الحيوية.

شملت الجولة تفقد العناية المركزة، عناية المخ والأعصاب، عناية ما بعد القسطرة القلبية، وعناية الجراحة، وعناية القلب، والأقسام الداخلية والصيدلية.

وخلال الجولة، وجه بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في تقديم الخدمة الطبية داخل أقسام العناية، ومتابعة جاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية، وضمان تواجد الفرق الطبية والتمريضية على مدار الساعة لتوفير الرعاية المثلى للمرضى.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والالتزام بالتعليمات الخاصة بسلامة المرضى، مؤكدًا أن هذه الأقسام تمثل محورًا رئيسيًا في إنقاذ الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة للعناية المركزة، مشيرًا إلى أن مديرية الشؤون الصحية تتابع بشكل دوري كفاءة العمل داخل المستشفيات لضمان استمرارية الخدمة دون أي معوقات.

كما حرص الدكتور محمد أبو السعد على التواصل مع المرضى وذويهم للاطلاع على مستوى الخدمة المقدمة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن إشراك المواطنين في تقييم الخدمة الصحية يسهم في تطوير الأداء وتحسين مستوى الرعاية المقدمة.

وقد كان في استقبال وكيل الوزارة والفريق المرافق الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة، والمتولي الإمام، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة.

وفي ختام الجولة، أكد وكيل الوزارة، أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بكفر الشيخ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات.

مشددًا على أن صحة المواطن هي أولوية قصوى، وأن المديرية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الأداء وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.