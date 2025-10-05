قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للاطمئنان على الخدمات.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام | صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ
محمود زيدان

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، جولة ميدانية على مستشفى كفر الشيخ العام، تفقد خلالها عددًا من الأقسام الحيوية.

 شملت الجولة تفقد العناية المركزة، عناية المخ والأعصاب، عناية ما بعد القسطرة القلبية، وعناية الجراحة، وعناية القلب، والأقسام الداخلية والصيدلية.

وخلال الجولة، وجه بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في تقديم الخدمة الطبية داخل أقسام العناية، ومتابعة جاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية، وضمان تواجد الفرق الطبية والتمريضية على مدار الساعة لتوفير الرعاية المثلى للمرضى.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والالتزام بالتعليمات الخاصة بسلامة المرضى، مؤكدًا أن هذه الأقسام تمثل محورًا رئيسيًا في إنقاذ الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة للعناية المركزة، مشيرًا إلى أن مديرية الشؤون الصحية تتابع بشكل دوري كفاءة العمل داخل المستشفيات لضمان استمرارية الخدمة دون أي معوقات.

كما حرص الدكتور محمد أبو السعد على التواصل مع المرضى وذويهم للاطلاع على مستوى الخدمة المقدمة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن إشراك المواطنين في تقييم الخدمة الصحية يسهم في تطوير الأداء وتحسين مستوى الرعاية المقدمة.

وقد كان في استقبال وكيل الوزارة والفريق المرافق الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة، والمتولي الإمام، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة.

وفي ختام الجولة، أكد وكيل الوزارة، أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بكفر الشيخ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات.

 مشددًا على أن صحة المواطن هي أولوية قصوى، وأن المديرية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الأداء وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

كفر الشيخ العام مستشفى كفر الشيخ العام الصحة وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترشيحاتنا

فيريرا

وكيله يفجر مفاجأة.. فيريرا رفض تدريب الأهلي قبل التعاقد مع موسيماني

محمد شحاتة

محمد شحاتة يقود الزمالك أمام ديكادها الصومالي في الكونفدرالية

تدريب منتخب مصر

منتخب مصر يخوض أولى تدريباته قبل مواجهة جيبوتي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد