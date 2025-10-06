طارق الشناوي عن فضل شاكر: أيام ويمسك شهادة البراءة النهائية

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تطورات قضية الفنان فضل شاكر بعد تسليمه نفسه للسلطات اللبنانية، معبرا عن ثقته في اقتراب نيله البراءة الكاملة.

وكتب «الشناوي» عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أتصورها مجرد أيام ويمسك بعدها فضل شاكر بشهادة البراءة النهائية من المحكمة العسكرية اللبنانية التي سيقف قريبًا أمامها، بعدها سيعود مجددًا إلى جمهوره العربي الذي ينتظره منذ عشر سنوات».

وتأتي تصريحات «الشناوي» بعد إعلان تسليم فضل شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني قرب مدينة صيدا، بعد سنوات من الملاحقة والأحكام الغيابية.

ويُذكر أن فضل شاكر كان قد عاش في مخيم عين الحلوة منذ عام 2013، قبل أن يقرر مؤخرًا الخروج وتسليم نفسه تمهيدًا لإعادة النظر في قضيته.