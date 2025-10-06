قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
طارق الشناوي عن فضل شاكر: أيام ويمسك شهادة البراءة النهائية

طارق الشناوي
طارق الشناوي
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تطورات قضية الفنان فضل شاكر بعد تسليمه نفسه للسلطات اللبنانية، معبرا عن ثقته في اقتراب نيله البراءة الكاملة.

وكتب «الشناوي» عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أتصورها مجرد أيام ويمسك بعدها فضل شاكر بشهادة البراءة النهائية من المحكمة العسكرية اللبنانية التي سيقف قريبًا أمامها، بعدها سيعود مجددًا إلى جمهوره العربي الذي ينتظره منذ عشر سنوات».

وتأتي تصريحات «الشناوي» بعد إعلان تسليم فضل شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني قرب مدينة صيدا، بعد سنوات من الملاحقة والأحكام الغيابية.

ويُذكر أن فضل شاكر كان قد عاش في مخيم عين الحلوة منذ عام 2013، قبل أن يقرر مؤخرًا الخروج وتسليم نفسه تمهيدًا لإعادة النظر في قضيته. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

