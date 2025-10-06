الرئيس السيسي: السلام الذي يفرض بالقوة لا يولد إلا الاحتقان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “السلام الذي يفرض بالقوة لا يولد إلا إحتقانا.. والذى يبني على العدل هو الذى يثمر تطبيقا حقيقيا وتعايشا مستداما بين الشعب”.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بذكري نصر أكتوبر المجيد، التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته التي تسعي لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد عامين من الحرب والإبادة والقتل والدمار.

وتابع: “وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سلمي سياسي يقضي إلى إقامة دولة فلسطينية والإعتراف بها تعني أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو السلام الدائم”.



