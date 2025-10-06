سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ مصر بذكرى انتصارات أكتوبر وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عن تهانيها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر المجيد عام 1973.





وأشادت بما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات أخوية راسخة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، مشيرة إلى أن هذه العلاقات بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بفضل الرؤية الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وما يجمعهما من حرص مشترك على تعزيز التعاون الثنائي وخدمة القضايا العربية.



وأكدت السفيرة أن العلاقات الأخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين تشهد دعمًا ورعاية متواصلة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، بما يسهم في دفع مسيرة التعاون بين المنامة والقاهرة إلى آفاق أرحب من التنسيق والتكامل في مختلف المجالات.



واختتمت بالتأكيد على أن العلاقات البحرينية–المصرية تمثل نموذجًا رائدًا في قوة التضامن العربي ووحدة الصف، معربة عن اعتزازها بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر يترجم عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك بين الشعبين الشقيقين