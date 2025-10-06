هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب بابوا غينيا الجديدة اليوم

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة على بعد 129 كيلومترا، من منطقة "رابول"، وعلى عمق 192.1 كيلومتر.



وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.

و في ذات السياق، سجلت شبكة محطات الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، شعر به سكان جنوب كازاخستان.



وقع الزلزال في منطقة جامبيل ومدينة شيمكنت، وتم تحديد مركزه على بعد 465 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتي داخل الأراضي القيرغيزية، و ذلك يحسب ما أفادت به وكالة أنباء، كازينفورم، نقلا عن الوزارة.



وأكدت الوزارة أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية حتى الآن، مشيرة إلى استمرار متابعة الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة.

يذكر أن منطقة آسيا الوسطى تتعرض في كثير من الأحيان لزلازل لكنها لا تسفر غالبا عن أضرار كبيرة بسبب وقوعها في مناطق جبلية نائية عن السكان.

