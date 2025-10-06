الصحة: تقييم مستوى الخدمات الطبية والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية

اختتم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولته التفقدية للمنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية، بزيارة ميدانية شملت مستشفي المنصورة الدولي والمنصورة التخصصي، إلى جانب المعهد الفني الصحي بالمنصورة، تهدف الجولة إلى متابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية، في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الطبية والتعليمية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة المنشآت الصحية، وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تابع تفاصيل مستشفى المنصورة الدولي، الذي يضم طاقة استيعابية تصل إلى 350 سريرًا، موزعة على 71 سريرًا للرعاية المركزة، و50 سريرًا للرعاية المتوسطة، و35 حضانة، و45 سريرًا للطوارئ، و15 غرفة عمليات، و70 سريرًا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية.

خلال الجولة، تابع نائب الوزير الأقسام الداخلية والرعاية المركزة والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما زار أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، وفي خطوة تعكس التفاعل المباشر مع المستفيدين، حرص على الاستماع إلى آراء المرضى حول الخدمات المقدمة، حيث أشاد المرضى بجودتها وتوافر الأدوية اللازمة.

كما استجاب نائب الوزير فورًا لشكوى أسرة طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه بسرعة حل المشكلة وتقديم رعاية طبية متكاملة لهما في المستشفى.

استكمل نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى المنصورة التخصصي، حيث ركزت الزيارة على أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمناظير، والقسطرة، وفي أقسام الرعاية المركزة، أكد على أهمية المتابعة الدقيقة لحالات المرضى، واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء حول تطورات حالاتهم وخطط العلاج والمتابعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية، كما تابع مخزن الرعاية المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية.

تطوير المعهد الفني الصحي

في المحطة الأخيرة، زار نائب الوزير المعهد الفني الصحي بالمنصورة، حيث ناقش مع إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس سبل تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع أحدث المستجدات في المجالات الطبية والصحية، كما استعرض خطط تطوير البنية التحتية والتجهيزات التعليمية، بما في ذلك تحديث المعامل وقاعات التدريب.

وشدد نائب الوزير على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، من خلال تزويد القاعات بأجهزة تكييف، ومراجعة الأحمال الكهربائية لضمان الكفاءة والسلامة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لرفع جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

الفريق المرافق

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية.