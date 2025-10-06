قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقييم مستوى الخدمات الطبية والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

 اختتم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولته التفقدية للمنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية، بزيارة ميدانية شملت مستشفي المنصورة الدولي والمنصورة التخصصي، إلى جانب المعهد الفني الصحي بالمنصورة، تهدف الجولة إلى متابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية، في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الطبية والتعليمية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة المنشآت الصحية، وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تابع تفاصيل مستشفى المنصورة الدولي، الذي يضم طاقة استيعابية تصل إلى 350 سريرًا، موزعة على 71 سريرًا للرعاية المركزة، و50 سريرًا للرعاية المتوسطة، و35 حضانة، و45 سريرًا للطوارئ، و15 غرفة عمليات، و70 سريرًا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية.

خلال الجولة، تابع نائب الوزير الأقسام الداخلية والرعاية المركزة والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما زار أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، وفي خطوة تعكس التفاعل المباشر مع المستفيدين، حرص على الاستماع إلى آراء المرضى حول الخدمات المقدمة، حيث أشاد المرضى بجودتها وتوافر الأدوية اللازمة.

كما استجاب نائب الوزير فورًا لشكوى أسرة طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه بسرعة حل المشكلة وتقديم رعاية طبية متكاملة لهما في المستشفى.

استكمل نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى المنصورة التخصصي، حيث ركزت الزيارة على أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمناظير، والقسطرة، وفي أقسام الرعاية المركزة، أكد على أهمية المتابعة الدقيقة لحالات المرضى، واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء حول تطورات حالاتهم وخطط العلاج والمتابعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية، كما تابع مخزن الرعاية المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية.

تطوير المعهد الفني الصحي

في المحطة الأخيرة، زار نائب الوزير المعهد الفني الصحي بالمنصورة، حيث ناقش مع إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس سبل تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع أحدث المستجدات في المجالات الطبية والصحية، كما استعرض خطط تطوير البنية التحتية والتجهيزات التعليمية، بما في ذلك تحديث المعامل وقاعات التدريب.

وشدد نائب الوزير على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، من خلال تزويد القاعات بأجهزة تكييف، ومراجعة الأحمال الكهربائية لضمان الكفاءة والسلامة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لرفع جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

الفريق المرافق

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية.

وزير الصحة والمعهد الفني الصحي الدقهلية الخدمات الطبية رئيس مجلس الوزراء المنشآت الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الخارجية: نرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع ألمانيا

سيباستيان لوكورنو

بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.. خسائر قاسية للأسهم والسندات بباريس

سيباستيان لوكورنو

بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة.. استقالة مفاجئة لرئيس وزراء فرنسا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد