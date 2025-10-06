محمد بدراوي يودع البرلمان بعد 3 دورات متتالية: “أديت دوري بكل أمانة"

أعلن النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، قراره بعدم الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليختتم بذلك مسيرة برلمانية امتدت لثلاث دورات متتالية تحت قبة المجلس.

شرف بتمثيل أبناء دائرته والعمل من أجلهم بكل إخلاص وتقدير واحترام

وقال بدراوي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ـ، إنه يشعر بالفخر لما قدمه خلال سنوات عمله النيابي، مؤكدًا أنه “شرف بتمثيل أبناء دائرته والعمل من أجلهم بكل إخلاص وتقدير واحترام”، موجّهًا الشكر والعرفان لأهالي زفتى والسنطة الذين منحوه الثقة والدعم طوال تلك السنوات.

وأضاف: «على مدار ثلاث دورات متتالية، شرفت بخدمة أبناء دائرتي والعمل معهم ومع رجالها المخلصين، وتمكنا معًا من إنجاز الكثير، مؤمنين أن السياسة لا يمكن أن تكون عائقًا أمام الأخلاق أو الاحترام في التعامل مع المواطنين».

وأوضح بدراوي أنه اتخذ قراره بالاكتفاء بما قدمه في الحياة النيابية، معتبرًا أن هذا هو التوقيت المناسب لتسليم الراية لوجوه جديدة، مضيفًا: «أديت دوري على أكمل وجه، وضحيت بالكثير من الوقت والجهد والمال، والآن جاء الوقت لأترك المجال لغيري من أبناء الوطن ليستكملوا المسيرة».

واختتم النائب كلمته بتوجيه الشكر إلى فريق عمله وأهالي الدائرة الذين ساندوه في كل المحطات، مؤكدًا أنه سيظل على العهد في خدمة الوطن من أي موقع يكون فيه، قائلاً: «العمل من أجل مصر لا يتوقف، والنيابة شرف يكفي أني نلته بثقة الناس وحبهم».