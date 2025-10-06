قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عضو التنسيقية: نصر أكتوبر سيظل رمزًا للإرادة المصرية ووحدة الصف الوطني

مصطفى مسلم
مصطفى مسلم
عبد الرحمن سرحان

أكد مصطفى مسلم، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ورمزًا خالدًا للإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل.

وقال مسلم إن نصر أكتوبر لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان انتصارًا لإرادة أمة بأكملها آمنت بقوتها ووحدتها خلف قيادتها، واستطاعت أن تسترد كرامتها الوطنية وتكتب صفحة مشرقة في سجل التاريخ.

الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني

وأضاف أن روح أكتوبر ما زالت تلهم المصريين في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني هما خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرارها أو عرقة مسيرتها نحو التنمية.

وأشار مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستلهمة من بطولات أكتوبر روح العمل والإصرار والتضحية من أجل الوطن.

واختتم مسلم بيانه بتوجيه التحية إلى أرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

الجبهة الوطنية مصطفى مسلم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

