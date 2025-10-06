بعد 3000 يوم.. إشبيلية يكسر عقدته أمام برشلونة

كسر نادي إشبيلية عقدته أمام برشلونة بعد معاناة طويلة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث حقق فوزاً كاسحاً بأربعة أهداف، أمس الأحد.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي يشبكة “سكاي سبورتس” :" لم يهزم إشبيلية برشلونة في الدوري الإسباني لأكثر من 3000 يوم، وفي المباراة الأخيرة سحقوا برشلونة بأربعة أهداف".

وتصدر لامين يامال غيابات برشلونة في مباراة الأمس، بسبب إصابته أسفل الفخذ، وسيتمد غيابه لما بعد فترة التوقف الدولي هذا الشهر.

ترتيب برشلونة

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.