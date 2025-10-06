وزير الخارجية يلتقي المندوبة الدائمة للصين لدى اليونسكو لدعم العناني

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٦ أكتوبر بالمندوبة الدائمة للصين لدى منظمة اليونسكو والرئيس الحالي لمجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادي، وذلك على هامش أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها الصين في إطار رئاستها للمجموعة الآسيوية والمحيط الهادي لدى اليونسكو، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به في الدفاع عن المصالح المشتركة لدول الجنوب داخل المنظمة.

كما استعرض وزير الخارجية الخبرة الممتدة للدكتور خالد العناني وكفاءته مؤكدا جدارته بالفوز بهذا المنصب الرفيع، مشيرا الى ما يمتلكه من رؤية طموحة لتطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها على المستوى الدولى.