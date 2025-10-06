استبعاد مدير مستشفي أم المصريين ونائبه.. اعرف السبب

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة بمستشفى أم المصريين العام، للتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الزيارة السابقة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة التواجد الميداني الدوري على المنشآت الصحية بالجمهورية، ومواجهة أي تحديات تواجه المواطنين أو الفرق الطبية.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة كشفت عن سلسلة من التقصيرات الإدارية والتشغيلية، مما دفع نائب الوزير إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان جودة الخدمة وارتفاع مستوى الإشراف.

بدأ نائب الوزير زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تبين غياب المدير المناوب عن مناوبته الليلية، مما أدى إلى ضعف الإشراف وعدم الالتزام بالتوصيات السابقة، حيث وجه الدكتور قنديل باتخاذ الإجراءات التالية:

• استبعاد مدير المستشفى ونائبه فورًا، بسبب تقصيرهما في الإشراف.

• نقل المدير المناوب المتغيب خارج المستشفى، مع التحقيق في الظروف المؤدية إلى ذلك.

زحامًا شديدًا بين المواطنين

لاحظ نائب الوزير زحامًا شديدًا بين المواطنين، ودخول المرضى دون نظام، مع عدم تفعيل دور أفراد شركة الأمن في التنظيم، كما تبين أن أحد أفراد الأمن كان يحصل على رسوم دخول من المرضى وذويهم دون إصدار إيصالات، مما يُعد مخالفة صارمة، فأصدر الدكتور قنديل التوصيات التالية:

• استبعاد موظف شباك التذاكر فورًا.

• إنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن الأمن، مع التحقيق في الممارسات غير القانونية.

استكمل الدكتور قنديل جولته بمراجعة الالتزام بالتوصيات السابقة، حيث تبين عدم الاستجابة لتوصية تشغيل فرق إضافية بمركز علاج المعقوفين. ووجه بخصم شهر كامل من راتب رئيسة التمريض، بسبب عدم الالتزام بهذه التوصيات.

وفي سياق الازدحام الموجود، لاحظ تزاحم حالات الجراحة والأطفال بقسم الاستقبال والطوارئ، فأوصى بـ:

• زيادة عدد أطباء الجراحة والأطفال في القسم.

• إعادة تنظيم غرف الاستقبال لتتناسب مع تردد الحالات، مع توفير مقاعد مناسبة لانتظار المرضى والمرافقين، لتجنب الازدحام.

راجع نائب الوزير أيضًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى شكاوى عدد من المرضى، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور. كما أمر بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة بسبب تأخر التعامل معها، وتم التنسيق الفوري لنقلها إلى وحدات رعاية مركزة في مستشفيات أخرى.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار السياسة الشاملة للوزارة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وستستمر في جميع المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.