إعادة توزيع أطقم التمريض على الأقسام الأكثر احتياجًا بصدر كفر الشيخ

عبدالصمد ماهر

بحث الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مع اللواء علاء إبراهيم، محافظ كفر الشيخ، سبل تعزيز الدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، خلال اجتماع عقد بمقر ديوان المحافظة، بحضور قيادات رفيعة من وزارة الصحة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظات، للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع ركز على استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية في عدد من مستشفيات المحافظة، إلى جانب مناقشة احتياجاتها من الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، لضمان استدامة الخدمة الطبية على الوجه الأمثل.

واستعرض الاجتماع  الخطة التنفيذية لتطوير مستشفى كفر الشيخ العام  وسبل دعمها لتلبية احتياجات المرضى، مع التأكيد على تعاون جميع القطاعات المعنية، وتعجيل إجراءات التعاقد مع شركة أمن جديدة لضمان الانضباط داخل المستشفى.

كما تم التأكيد على أهمية المتابعة المنتظمة لمعدلات الأداء في المستشفيات، وتذليل أي معوقات تواجه سير العمل، لتحقيق أهداف خطة الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين تجربة المريض.

وناقش الاجتماع  آليات إعادة توزيع الخدمات الطبية بين مستشفيات الصدر، والحميات، والعبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، لضمان تكامل الخدمات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

عقب الاجتماع، تفقد الدكتور محمد الطيب، برفقة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مستشفى صدر كفر الشيخ، حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة.

 واطمأن نائب الوزير على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، واستمع إلى آراء المرضى وملاحظاتهم حول الرعاية. كما وجه باتخاذ الإجراءات التالية:

• تكليف الشركة المتعاقدة بسرعة الانتهاء من تركيب المصعد، لتيسير حركة المرضى وذويهم.

• إعادة توزيع أطقم التمريض على الأقسام الأكثر احتياجًا، لتحقيق التوازن في تقديم الخدمة وتعزيز كفاءتها.

واصل نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى الحميات، حيث تفقد جميع الأقسام واطلع على سير العمل ومستوى الخدمة. وأصدر توجيهات فورية تشمل:

• اتخاذ إجراءات عاجلة حيال أحد المباني المتهالكة المعرضة للسقوط، حرصًا على سلامة المرضى والعاملين.

• الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة البنية التحتية لضمان استدامة الخدمة في بيئة آمنة.

• تفعيل الميكنة الفورية في وحدة الترصد.

أما في مستشفى العبور التابع لهيئة التأمين الصحي، فقد أشاد الدكتور الطيب بمستوى التطوير الذي شهده المستشفى، وبكفاءة أقسام الرعاية المركزة والحضانات. ووجه بـ:

إعادة تنظيم وتوزيع الخدمات الطبية داخل المستشفى

• إعادة تنظيم وتوزيع الخدمات الطبية داخل المستشفى، لضمان سهولة حركة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمة.

• وضع آلية فعالة لتنظيم العمل أمام اللجنة الطبية، لتجنب التزاحم وتسهيل إجراءات المترددين، مع ضمان السرعة والانضباط.

رافق نائب الوزير في الاجتماع والجولة: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي؛ المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي؛ الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية؛ الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية؛ الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة؛ الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة؛ الدكتور محمد أبو السعد، مدير مديرية الشؤون الصحية؛ والدكتور السيد عبدالسلام، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن هذه الجهود تأتي ضمن السياسة الشاملة للوزارة لتعزيز الشراكة مع المحافظات، وستستمر في إطار خطة الدولة لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة وشمولًا.

