وفاة والدة المطربة التونسية غالية بن علي

أعلنت المطربة التونسية غالية بن علي -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض.

وكتبت غالية بن علي، عبر فيسبوك: «أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون»، لتنهال عليها التعليقات بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

غالية بن علي

وقبل عدة أشهر، حلت المطربة التونسية غالية بن علي ضيفة على الإعلامية شيرين سليمان في برنامج " سبوت لايت " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقالت غالية بن علي :" زمان الجمهور كان بيجيلي حفلاتي ومش عارفني لكن الآن أصبح الجميع يعرفني ".

وأضافت غالية بن علي :" مشاركتي في مسلسل فرح ليلى مع الفنانة ليلى علوي أحد أسباب شهرتي ".

وتابعت غالية بن علي:" مشاركتي في مسلسل فرح ليلى أدت إلى شهرتي، وعرفتني فئة لم اكن استهدفها من قبل في تونس ". وأضافت غالية بن علي :" بحب اغنية بنت السلطان وراحوا الحبايب لعدوية وغنيتها لكني خدت وقت عقبال معرفت اغنيها ".