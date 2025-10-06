محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر .. صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

جاء بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور إسماعيل القن، القائم بأعمال رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ووكلاء الوزارات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء القطاعات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من «القرآن الكريم»، تلاها عرض فيديو يحكى أبرز انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ثم فقرة إنشاد ديني، وقدمت فرقة الموسيقى العربية وكورال المركز الثقافي فقرات فنية وأغاني وطنية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، وتضمن الحفل فقرة إلقاء شعري، وعرضًا مسرحيًا بعنوان «الكفاح المصري حتى انتصارات أكتوبر»

وفي كلمته، وجه محافظ كفرالشيخ التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة الذين صنعوا ملحمة النصر، مشيدًا بوعي الشعب المصري وصموده خلف قيادته، مؤكدًا أن ذكرى أكتوبر ستظل رمزًا للعزيمة والإصرار والانتصار، قائلًا «أشارككم اليوم هذه الذكرى الوطنية الخالدة، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العزة والكرامة الوطنية، ورمزًا لانتصار الإرادة المصرية التي لا تعرف الانكسار».

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه في مثل هذا اليوم من عام 1973، سطّر أبناء مصر من جيشها الباسل وشعبها العظيم ملحمة تاريخية ستظل خالدة في وجدان الأمة، يوم أن انتصر الإيمان على اليأس، والوطنية على التحدي، والإصرار على المستحيل، حيث عبر أبطال القوات المسلحة قناة السويس، وحطموا خط بارليف، ورفعوا راية النصر خفّاقة على أرض سيناء الطاهرة، مؤكدين أن مصر لا تُهزم، وأن شعبها حين يتحد يصنع المعجزات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن حرب أكتوبر المجيدة أكدت أن الإرادة الصلبة والتخطيط الدقيق والإيمان العميق بالله والوطن، هي الركائز التي تصنع النصر وتصون الكرامة؛ فكانت بحق حرب العزة والكرامة التي أعادت لمصر وللأمة العربية مجدها وهيبتها بين الأمم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه مع الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لهذه الملحمة الخالدة، فإن روح أكتوبر تظل نابضة في قلوب المصريين، تُلهمنا في معارك البناء والتنمية كما ألهمتنا في معارك القتال والتحرير، فمعارك اليوم هي معارك العمل والإنتاج والوعي، للحفاظ على وطن قوي متقدم يليق بتضحيات أبطاله وشهدائه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مصر حققت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تُجسد رؤية وطن يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مستلهمًا من نصر أكتوبر دروس الإرادة والإصرار والتحدي.

كما وجه محافظ كفرالشيخ تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، وتحية فخر واعتزاز لرجال قواتنا المسلحة البواسل وشرطتنا الأوفياء، الذين يواصلون اليوم بكل شجاعة وإخلاص أداء رسالتهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.