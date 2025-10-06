كيف مهدت خطة الخداع الإستراتيجي الطريق لنصر أكتوبر؟.. خبير استراتيجي يوضح

أكد اللواء محمد قشقوش، عضو لجنة وثائق حرب أكتوبر، والخبير الاستراتيجي أنه قبل حرب أكتوبر، قامت السفارات الإسرائيلية في العالم بالإعتماد على الصحافة المصرية، لمعرفة ما إذا كانت مصر قد قررت خوض حرب ضدها أم لا، مشيرا إلى أن الصحافة المصرية عملت على تصدير حالة الإسترخاء للعدو الصهيوني لخداعه بأن مصر لم تخوض حرب في ذلك التوقيت.

قال محمد قشقوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السادات كان صباح يوم 6 أكتوبر في مفاوضات مع أحد القيادات الأمريكية وبعدها بساعات قليلة تم تحديد ساعة الصفر وبداية حرب أكتوبر.

وتابع عضو لجنة وثائق حرب أكتوبر، الولايات المتحدة بكل اجهزتها الاستخباراتية الكبيرة والموساد الإسرائيلي إلا أنه لم ينجحوا في إكتشاف خطة الخداع الإستراتيجي المصرية وقت الحرب.