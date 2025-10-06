سفير سلطنة عمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر المجيد

تقدم السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بخالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية ، قيادةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر 1973 المجيدة.



وأكد الرحبي ، في برقية تهنئة ، أن هذه المناسبة التاريخية الخالدة ستظل مصدر إلهام للأجيال، وتجسيدًا لما يمكن تحقيقه بالإرادة الصلبة ووحدة الصف، مستحضرًا تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية الذين سطّروا أعظم ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن الكرامة والسيادة الوطنية.



وأعرب عن تقديره واعتزازه بالقوات المسلحة المصرية الباسلة كركيزة صلبة لأمن مصر واستقرارها وأمن المنطقة بأسرها، متمنيًا لمصر دوام الأمن والتقدم والإزدهار.