قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
وزير الري الاسبق يكشف الأسباب الحقيقية لفيضان النيل
العناني بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو: النتيجة مميزة.. ومصر عملت بشكل علمي للتقدم لشغل المنصب
الخارجية: الحملة الانتخابية لترشيح العناني نموذجية ومثالية
وزير التعليم العالي يهنئ خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام لليونسكو ويؤكد: انتصار جديد للدبلوماسية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير سلطنة عمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر المجيد

سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكري انتصار أكتوبر المجيد
سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكري انتصار أكتوبر المجيد
أ ش أ

تقدم السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بخالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية ، قيادةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر 1973 المجيدة.


وأكد الرحبي ، في برقية تهنئة ، أن هذه المناسبة التاريخية الخالدة ستظل مصدر إلهام للأجيال، وتجسيدًا لما يمكن تحقيقه بالإرادة الصلبة ووحدة الصف، مستحضرًا تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية الذين سطّروا أعظم ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن الكرامة والسيادة الوطنية.


وأعرب عن تقديره واعتزازه بالقوات المسلحة المصرية الباسلة كركيزة صلبة لأمن مصر واستقرارها وأمن المنطقة بأسرها، متمنيًا لمصر دوام الأمن والتقدم والإزدهار.

السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر 1973

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مهرجان الإسكندرية السينمائي

يوم الزفاف يحصد جوائز مسابقة الفيلم المتوسطي القصير بمهرجان الإسكندرية

الإعلامي عمرو الليثي

سيناريو فيلم الكدبة الأخيرة يفوز بالمركز الأول في مهرجان الإسكندرية السينمائي

علي الحجار

علي الحجار يحيي احتفالية انتصارات أكتوبر على مسرح البالون اليوم

بالصور

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد